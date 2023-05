Il liceo Lorenzini vince oro e argento

Ancora un risultato brillante per gli studenti del liceo Lorenzini alle finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica, competizione organizzata dall’Unione Matematica Italiana e rivolta agli studenti delle superiori. Nella gara individuale che si è disputata a Cesenatico, Guglielmo di Grazia (5B Scientifico) si è classificato nella fascia dei premiati con medaglia d’oro (i migliori 20 punteggi tra i 300 partecipanti), mentre Giovanni Menicucci (5A Scientifico) ha conquistato la medaglia d’argento. Il terzo e più giovane dei tre individualisti del distretto di Pistoia, Erik Giacomelli (3A Scienze applicate) è arrivato a un soffio dal punteggio previsto per la medaglia di bronzo e ha già espresso ottimi propositi per migliorare la propria performance.

Nelle gare a squadre la compagine del Lorenzini ha superato agevolmente la semifinale con un eccellente terzo posto, superata soltanto dal liceo Ferraris di Torino (poi trionfatore assoluto nella finale) e dal Copernico di Brescia. Nella durissima finale, che riuniva in un’unica tenzone le otto migliori squadre di ciascuna delle quattro semifinali, la squadra del Lorenzini ha concluso la prova al 13° posto assoluto. Tra le scuole della Toscana, solo il Marconi di Carrara ha ottenuto un risultato migliore classificandosi decimo.

Grande la soddisfazione dei ragazzi e del loro coach Gianpaolo Prina. "Il risultato di Cesenatico – dice – sia nella gara individuale che a squadre, è il meritato coronamento di un lavoro serio e metodico che il gruppo di ragazzi e ragazze porta avanti ormai da anni e che solo in questa stagione ha finalmente ritrovato la normalità. Il mio sincero ringraziamento ai concorrenti individuali e ai membri della squadra: Guglielmo di Grazia (capitano), Giovanni Menicucci, Matilde Gentili e Mattia Pirami (5A Scienze applicate), Lorenzo Convalle (4A Scientifico), Ida Fan (4A Scienze applicate) e Aurora Gozzoli (3A Scientifico)".