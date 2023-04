Il grande ritorno degli americani Sarà anche l’anno dei francesi Solo la Spagna fa meglio dell’Italia

La stagione turistica montecatinese sembra essere partita sotto i migliori auspici. Ma a livello nazionale quali trend dobbiamo aspettarci? Aspetto non secondario, se non altro per capire su quali mercati merita puntare la promozione futura.

Per le vacanze pasquali l’Italia si conferma tra le mete europee preferite degli stranieri: dal 9 al 15 aprile 2023 – secondo i dati di Enit – ne arriveranno 142mila, tra cui 36 mila statunitensi, che trascorreranno nel nostro Paese almeno 7 notti, (+29% rispetto all’anno precedente). Anche uno studio a campione promosso da Vamonos-Vacanze.it evidenzia la leadership del turismo inbound americano: tra i Paesi extra Ue dal quale partirebbero (propensione al viaggio) più turisti per venire nel Belpaese sul podio ci sono infatti Stati Uniti con il 29% pronti a intraprendere il viaggio, Argentina (27%) e Brasile (26%). Seguono India (23%), Cina (20%), Giappone (18%) e Corea del Sud (17%).

Nell’ambito dei Paesi europei, sul podio troviamo Francia con una propensione del 79%, Spagna (64%) e Regno Unito (53%). A seguire Olanda (49%), Germania (45%), Austria (38%) e Svizzera (35%). Tra le città preferite, oltre Roma e Milano, ci sono anche Venezia, Napoli, Firenze e Bologna. "Questo è un anno senza russi – commentano gli esperti di Vamonos-Vacanze.it – ma in compenso gli statunitensi sono in grande aumento e hanno una grande capacità di spesa. Ma abbiamo forti incrementi anche dalla Spagna e nuove nazioni come India e Corea del Sud si fanno avanti mutando totalmente la geografia del turismo".

Secondo i dati dell’Enit il nostro Paese esce a testa alta, con i soli volumi spagnoli (186 mila arrivi aeroportuali previsti dall’estero), leggermente più elevati rispetto all’Italia, che si colloca così al secondo posto superando Francia (129 mila arrivi) e Grecia (55 mila arrivi).

Nel prendere in considerazione poi l’estate 2023, la propensione a visitare l’Italia raddoppia per Usa (60%), Brasile (58%) e Argentina (35%) e da questi Paesi l’afflusso è caratterizzato da una forte componente di giovani under 45 (68%) e di persone che non erano mai state in Italia (57%).

"Nel 2023 – concludono gli analisti di Vamonos-Vacanze.it – 2,5 milioni di statunitensi visiteranno l’Italia, spendendo 2500 milioni di euro: escludendo i voli, mille euro a testa. A seguire i francesi con un 1,3 milioni di arrivi e una spesa media di 920 euro, per complessivi 1200 milioni di euro e gli spagnoli con un 1,2 milioni di arrivi e una spesa media di 850 euro, per complessivi altri mille milioni di euro".

