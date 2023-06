Il Giornalino di Gianburrasca stasera in scena

Questa sera alle 21 al Teatro Pacini di Pescia ci sarà una grande festa del teatro con ingresso gratuito con lo spettacolo "Il Giornalino di Gianburrasca", tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Bertelli detto Vamba. Giannino Stoppani è con Pinocchio il bambino più famoso della letteratura dell’infanza della Toscana. La creazione di questo spettacolo fa seguito a un laboratorio di teatro e di canto che si è tenuto con le classi 5A, 5B e 5C dell’istituto comprensivo Libero Andreotti, scuola primaria di Valchiusa. L’associazione Teatro dei Garzoni con il patrocinio del Comune di Pescia produce questo spettacolo che porta per la regia la firma di Orlando Forioso (nella foto). Sessanta bambini più quindici attori della compagnia del Teatro dei Garzoni saranno in scena per ridare vita teatrale a Gianburrasca. Tra canzoni e teatro, la storia si svilupperà nel collegio dove i genitori hanno portato il bambino discolo: il collegio PierPaolo Paoli. Certamente ai meno giovani vengono subito alla memoria il Giannino di Rita Pavone, la signora Geldrude di Bice Valori e via di seguito; il meglio del teatro italiano era in televisione diretti da Lina Wertmuller con le canzoni di Nino Rota.

A Pescia, città dei bambini, si finisce l’anno scolastico e teatrale con un capolavoro dello spettacolo con appuntamento alla prossima stagione e a una riproposizione, con altre classi di Pescia e della Valdinievole, dello spettacolo.