Il futuro di Monsummano. Il nuovo piano strutturale: "Sviluppo sostenibile"

"Ecco come abbiamo voluto disegnare il futuro di Monsummano" tra impostazioni ecologiche, tecnologia e sviluppo ordinato. Il sindaco Simona De Caro presenta la recente adozione dei nuovi strumenti urbanistici come il piano strutturale e il piano operativo recentemente approvati dalla maggioranza "contenenti obiettivi e indirizzi per lo sviluppo sostenibile del territorio - fanno sapere dal Comune - individuati attraverso l’identificazione di vincoli e risorse naturali e culturali".

"In un quadro socio economico profondamente cambiato negli ultimi anni, la nuova pianificazione urbanistica si è posta obiettivi ambiziosi e capaci di relazionarsi con le effettive necessità dei cittadini e delle attività economiche che operano nel territorio. Il percorso che ha condotto l’Amministrazione Comunale all’adozione dei Piani è stato caratterizzato da un voluto e continuo confronto con la cittadinanza, con le categorie economiche e con i professionisti che operano nel Comune, attraverso numerosi incontri dedicati ed in occasione della presentazione di contributi specifici, ognuno dei quali è stato poi approfondito".

Ecco quali sono le caratteristiche e gli obiettivi dei nuovi strumenti urbanistici adottati secondo l’amministrazione comunale. "Tra gli obiettivi principali - fa sapere l’amministrazione De Caro - ci sono il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. E’ stata realizzata, infatti, una nuova schedatura degli immobili realizzati prima del 1954. Si promuovono qualità e sostenibilità dell’edilizia, con ricorso a bioarchitettura e tecniche innovative di efficientamento energetico".

Poi la nota entra nel merito di un tema di attualità molto discussi proprio in questi giorni come le città con limite di 30 all’ora e la smart city. "C’è poi una particolare attenzione a migliorare il sistema dell’accessibilità del centro capoluogo e delle frazioni. Sono state realizzate previsioni finalizzate al potenziamento delle piattaforme produttive esistenti, le quali potranno accogliere nuove aziende o ricollocare aziende già operanti nel territorio comunale e sviluppare misure volte a favorire la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali e turistico-ricettive esistenti. Si programma infine lo sviluppo urbanistico e si valuta l’edificato esistente in un quadro generale di sicurezza del territorio, secondo un nuovo assetto conoscitivo che si relaziona alle condizioni di pericolosità idrogeologica e sismica, prevedendo la mappatura e la tutela delle emergenze ambientali del territorio, mantenendo i paesaggi rurali e valorizzando le risorse culturali e simboliche diffuse".

Arianna Fisicaro