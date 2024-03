Il futuro dell’ecomostro: "Invece di abbatterlo diventi uno studentato"

E se l’ex Hotel Paradiso di Montecatini Alto diventasse una struttura capace di ospitare studenti fuori sede che devono frequentare l’università a Firenze? L’immobile, come annunciato dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata, sarà posto in vendita nei prossimi mesi. I tentativi di affidare la struttura, confiscata oltre trent’anni fa alla Banda della Magliana, a enti del territorio e organizzazioni del terzo settore sono andati a vuoto. Ecco quindi che, al termine delle valutazioni tecniche, partirà la procedura. Nel frattempo, sono arrivate anche alcune proposte sulla sorte dell’edificio.

Secondo le sezioni provinciali di Libera e Spi-Cgil, la soluzione migliore sarebbe un abbattimento parziale, riutilizzando ciò che rimarrebbe dell’edificio a fini sociali, mentre per Italia Nostra la migliore opzione sarebbe l’abbattimento definitivo. Ma non solo: Andrea Brachi, segretario provinciale di Spi-Cgil, e Alessandra Pastore, responsabile di Libera sul territorio, tornano ad avanzare ulteriori proposte, anche se allargate a una situazione complessiva. "Cosa ne facciamo di tutti i beni confiscati alle mafie che ancora oggi non sono stati assegnati? – si chiedono – In Toscana abbiamo 617 beni immobili di cui 420 non ancora assegnati. La nostra provincia ha il primato del numero dei Comuni che hanno sul loro territorio beni confiscati ed è seconda solo a Siena per numero dei beni: 84 di cui 38 non assegnati: appartamenti, negozi, terreni, fattorie, alberghi e pensioni". Ed ecco arrivare una nuova soluzione per questi immobili, di cui fa parte anche l’ex Hotel Paradiso.

"Queste strutture potrebbero costituire una preziosa occasione per dare una risposta concreta alla ricerca di alloggio da parte degli studenti universitari – spiegano –. Dalle proteste degli ultimi mesi che hanno animato i nostri atenei è emerso con forza il problema di trovare appartamenti a prezzi abbordabili, laddove, soprattutto nelle grandi città, le dinamiche dei prezzi sono molto spesso condizionate da mere logiche di profitto e dal mercato degli affitti brevi gestito dalle grandi piattaforme. Perché, viste le difficoltà che i nostri ragazzi trovano per i costi proibitivi, non ipotizzare l’utilizzo di tali edifici per garantirne il diritto allo studio? Da Pistoia a Firenze occorrono poco più di trenta minuti di treno (se sono in orario), poco di più da Montecatini Terme. Fra l’altro si potrebbe ipotizzare di dare in gestione questi immobili a cooperative sociali così da creare buon lavoro e dare una risposta concreta anche in termini di occupazione".

I responsabili di Spi-Cgil e Libera confermano che "si tratta di un terreno non facile ma proprio per questo occorre maggiore attenzione da parte di tutti, occorre un impegno costante, una stretta collaborazione fra prefettura, enti locali e società civile, affinché questo patrimonio sottratto alle mafie sia restituito alla collettività e utilizzato per il bene comune". Brachi e Pastore invitano "gli enti locali, la Regione, la prefettura, insieme a tutte le associazioni di volontariato, alle cooperative del terzo settore, a sostenere insieme a noi questa battaglia per arrivare a formalizzare all’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata la proposta di utilizzare parte di questi immobili per rispondere ai bisogni di alloggio a prezzi agevolati degli studenti universitari".

Daniele Bernardini