Il futuro della politica. Anci Giovani in assemblea. Arrivano i ministri

È stato pubblicato il programma dei lavori della tredicesima assemblea nazionale Anci Giovani, che si terrà a Montecatini l’8 e il 9 febbraio, per volere del suo presidente, il sindaco Luca Baroncini. Il Teatro Verdi sarà la sede di due giorni di lavori, dedicati al confronto tra amministratori consiglieri comunali under 40, e non solo provenienti, da tutta Italia. A oggi sono già 400 le iscrizioni, ma nei prossimi giorni le adesioni sono destinate a crescere ancora data l’importanza del programma. Saranno infatti presenti cinque ministri dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: il vicepremier e ministro per gli affari esteri Antonio Tajani, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il ministro del turismo Daniela Santanchè, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e quello per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Tra staff di Anci e gli iscritti sono previsti 600 arrivi che dormiranno in città per circa due notti, per un totale di più di oltre mille presenze. L’attenzione mediatica, a livello nazionale, sarà rivolta su Montecatini, dove sarà ospitato uno degli appuntamenti istituzionqali più importanti degli ultimi anni. Il sindaco Baroncini non nasconde una certa soddisfazione. "Sarà un weekend lungo – sottolinea – con la presenza di tanti primi cittadini a cui mostrerò con orgoglio le bellezze della nostra città. È un’occasione anche di promozione del territorio, oltre che di confronto tra buone pratiche di diverse realtà e di dibattito sulle esigenze dei Comuni italiani. Montecatini saprà farsi trovare pronta con la sua tradizione di professionalità e qualità nell’accoglienza. Ringrazio le associazioni degli albergatori e Montecatini Eventi. Sono proprio onorato di aver potuto regalare questo evento importante alla città che amo".

Baroncini, coordinatore nazionale di Anci Giovani, oltre a fare da padrone di casa e guida per i colleghi, durante l’assemblea terrà una dettagliata relazione sullo stato dei Comuni italiani e sulle esigenze di questi ultimi di fronte agli esponenti del governo. Centrale sarà l’attenzione al mondo giovanile e in particolare ai giovani eletti nei Comuni italiani, affinché possa emergere l’importanza di ampliare la loro partecipazione alle amministrazioni e siano sempre più valorizzati. Gli scopi dell’attività di Anci Giovani sono numerosi: offrire formazione, essere veicolo sul territorio di progetti, iniziative e proposte che possano qualificare le comunità permettendo agli enti locali, e ai giovani amministratori, di essere soggetti di cambiamento e innovazione nelle Istituzioni. L’associazione punta a far esprimere quanto di meglio l’impegno di giovani sul territorio riesce a produrre in termini di partecipazione attiva nei Comuni. Anci Giovani, come tiene a sottolineare, è una realtà che si sviluppa silenziosa e lontana dal clamore del dibattito pubblico secondo l’adagio "fa più rumore l’albero che cade che la foresta che cresce".

