Il futuro del Museo Civico. È arrivato il primo catalogo. Aspettando la fine del restauro

Il sindaco Riccardo Franchi e l’assessore alla cultura Alina Coraci, affiancati dal responsabile scientifico dei Musei Civici, Claudia Massi, e dal presidente del comitato scientifico, Emanuele Pellegrini, hanno presentato il primo catalogo dedicato al Museo Civico. Il volume è stato pubblicato in 500 copie da Silvana Editoriale, casa editrice specializzata in libri d’arte che ne curerà la distribuzione nei principali bookshop dei musei nazionali e internazionali.

Dal 1898 il Museo Civico, da pochi mesi restaurato e riaperto al pubblico, è ospitato all’interno del palazzo già appartenuto a Leopoldo Galeotti, senatore del Regno d’Italia. La sua lunga vita si intreccia con le vicende della storia locale e nazionale e con altri musei del territorio e importanti istituzioni, per prime la Galleria degli Uffizi e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Contiene una ricchissima collezione, che va dall’antico al contemporaneo, ma non è mai stato raccontato nella sua complessità. "Questo volume prova dunque a illustrare per la prima volta storia e collezioni di un’istituzione prestigiosa per la città – precisano Massi e Pellegrini – e ne ripercorre le principali vicissitudini dalla sua fondazione: dai mutamenti occorsi nel palazzo Galeotti alle vicende che hanno portato alla costituzione delle sue collezioni, tra cui il deposito delle opere della Galleria degli Uffizi ai primi anni del Novecento e la lunga vicenda della raccolta Ansaldi, giunta al Museo nel 1989 dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma".

Il libro si propone come un invito all’esplorazione di uno fra i musei civici più interessanti in Toscana: contiene le schede scientifiche delle opere esposte e un saggio sulle collezioni di grafica, fino ad ora mai studiate. "Ringraziamo innanzitutto gli specialisti che hanno realizzato questa pubblicazione – affermano Franchi e Coraci –: il catalogo, oltre a fare il punto sulle collezioni del museo, potrà contribuire significativamente al percorso di divulgazione del patrimonio culturale della nostra città, percorso che la nostra Amministrazione sostiene in modo convinto".

"È nostro obiettivo incrementare le presenze nei nostri musei – concludono –. La sfida è quella di andare a reperire le risorse necessarie per migliorare ulteriormente l’offerta culturale, già molto apprezzata dal turismo nazionale e internazionale, spesso però poco conosciuta dai concittadini e dai residenti nei comuni vicini". Fra poche settimane, annunciato il via ai lavori per il terzo lotto dell’intervento di restauro del Museo.

Emanuele Cutsodontis