Il futuro del Liceo Lorenzini. Marmo tifa per la nuova sede: "Ma esiste un piano alternativo"

"Anche noi vogliamo una nuova sede per il liceo Lorenzini". Parola di Luca Marmo, presidente della provincia di Pistoia. L’ente provinciale è infatti competente in materia di plessi delle scuole superiori. "Abbiamo recentemente affidato incarico ai tecnici per un valore di 200mila euro – spiega Marmo – affinché lavorino su un doppio binario. In prima battuta, riuscire a sistemare celermente gli attuali edifici, in particolare quello principale di via Sismondi, per la fase che ci accompagnerà all’inaugurazione di un eventuale nuovo plesso. In altre parole, entro il 2028 dovremo superare le attuali criticità strutturali. Contemporaneamente, lavoriamo al progetto del nuovo e necessario edificio per il quale la Regione Toscana si è già resa disponibile a erogare un contributo di oltre un milione di euro. L’area l’abbiamo già individuata nella superficie ex Santoni".

L’azienda ex Santoni, ora Immobiliare Triveneta Srl, che ha come presidente Claudio Merotto, ha però promosso ricorso al Tar avverso la variante urbanistica approvata dal Comune il 31 gennaio 2025. Nel caso in cui dovesse spuntarla in tribunale, la Provincia dovrebbe ovviamente cercare una nuova area. "Al momento procediamo, come già detto, sulla strada intrapresa – chiarisce Marmo – e i tecnici ai quali abbiamo dato incarico lavorano secondo uno schema di due diligence: da un lato verificano le condizioni per la nuova sede da costruire, dall’altro pensano comunque a un piano alternativo serio, che potrebbe consentire di sistemare in maniera seria e definitiva il plesso del San Michele. Se dovessimo, come spero, costruire un edificio ex novo, ci vorrebbero comunque almeno 4 anni, anche se non mi va di indicare tempistiche perché non può mai esserci una certezza assoluta".

Una cosa è sicura: la Provincia, da quanto afferma Marmo, ha a cuore il destino del Lorenzini e degli altri istituti superiori della Valdinievole e di Pescia in particolare. "Siamo impegnati anche in un piano di ampliamento dell’agrario Anzilotti che porterà a ricavare 10 aule nuove. Sull’accorpamento, ad ora, non abbiamo novità e speriamo di poterlo scongiurare".

Giovanna La Porta