Il Derby passa da qui Stasera il gp Terme E il Sesana ricorda il grande Vivaldo Baldi

di Martina Nerli

Altro sabato imperdibile con il 69°gran premio Società Terme e non solo. La classica per cavalli di tre anni sul doppio chilometro pur essendo "classificata" come corsa di gruppo III resta una tappa importante del percorso che accompagna i giovani più ambiziosi al Derby. Corsa che dal 1953 ha visto scendere in pista i migliori talenti del trotto, uno su tutti Varenne vincitore dell’edizione 1998. Anche quest’anno la corsa è ben riuscita con dieci cavalli di altissima qualità e un pronostico aperto a diversi soggetti. Edy di Girifalco Gio è il vincitore del Nazionale, con il numero tre in pista piccola merita di essere la prima scelta, è il cavallo più ricco dello schieramento e il training di Alessandro Gocciadoro è un valore aggiunto. Per la connection Ehlert - Vecchione troviamo il regolare Ek di Girifalco, un cavallo da tenere in considerazione anche perché in questo momento il trainer tedesco ha tutti i cavalli in ordine. Eolo Jet e’ il cavallo dello schieramento con il miglior record sulla lunga distanza, anche se fatto in pista grande 12.8 è sempre un bell’andare. Apparentemente può sembrare la seconda pedina del team giallo ma per forma, numero e qualità vale anche lui il podio. In seconda fila troviamo lo specialista del doppio chilometro, Enaoz ha sicuramente bisogno di un pizzico di fortuna nello svolgimento perché con il dieci in pista piccola non ha un ruolo semplicissimo ma è in grado di entrare almeno nella terna. Per numero e curriculum non è tra le prime scelte ma merita di essere citata perché è l’unica femmina in pista, stiamo parlando di Ela Linda interpretata da Enrico Bellei. Un Terme che promette spettacolo come del resto tutta la serata, non mancherà il ricordo di un grande uomo di cavalli come Vivaldo Baldi a cui, ormai da qualche anno, è stato dedicato il Terme che, ironia della sorte, è l’ultimo gran premio che ha corso prima di appendere le guide al chiodo. Con oltre 5000 vittorie, la storia di "Diecione" si intreccia ad un numero incalcolabile di cavalli formando un ricordo indelebile. Lui, che nel gp di Ferragosto ha trionfato ben sette volte, ha vinto il Terme soltanto due volte, la prima nel 1962 cion mincio e poi con Eliano nel 1985.