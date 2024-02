il Delfino Pescia in casa con la Robur Massa. Serve una vittoria per spiccare il volo La Pallavolo Delfino Pescia affronta la Robur Massa nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C femminile. Nonostante la differenza di punti in classifica, l'avversario non va sottovalutato. Pescia cerca la vittoria per continuare la sua scalata.