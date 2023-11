Il corpo di una donna trovato riverso nell’acqua della Bure

Una tragedia si è compiuta ieri mattina nel cuore della città. Il corpo di una donna di 88 anni è stato trovato riverso nell’acqua del torrente Bure nella zona di via dei Macelli. Immediato l’allarme al 118, alla polizia e ai vigili del fuoco. Tutte le squadre sono intervenute subito e il corpo è stato recuperato tra lo sconcerto delle persone che hanno assistito all’intervento. Sono iniziati tutti gli accertamenti. All’inizio sono state prese in considerazione alcune ipotesi tra cui la caduta accidentale, unita al timore che la povera signora fosse rimasta a lungo nell’acqua senza poter essere soccorsa. La Procura ha seguito l’evolversi della situazione. Ma di lì a poco è emersa invece la circostanza più dolorosa, un gesto estremo. La donna aveva con sè un messaggio e i numeri da chiamare. Così sono stati avvisati i suoi familiari che sono subito accorsi. All’origine della tragedia ci sarebbe stata una grande preoccupazione per le proprie condizioni di salute. La donna, per quanto abbiamo appreso, era uscita di casa prestissimo ieri mattina per poi decidere di lasciarsi andare da un ponticino sulla Brana. Una caduta che non le ha lasciato scampo. La corrente, più forte in questi giorni in seguito alle piogge, ha poi trascinato il corpo più a valle. Al termine degli accertamenti la Procura ha autorizzato la rimozione del corpo e il trasporto all’ospedale San Jacopo dove, con tutta probabilità, nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia per chiarire con esattezza le cause della morte.

red.pt