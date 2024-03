Il consiglio comunale dei ragazzi festeggia il decimo anno di vita

Dieci anni di bambini al comando, a Chiesina Uzzanese. Non è l’utopico sogno di chi vorrebbe una società a misura di bambino, ma l’anniversario del ben più concreto Consiglio comunale dei ragazzi che è recentemente entrato in servizio per il decimo anno consecutivo. Gli studenti della scuola media Giacomo Leopardi hanno partecipato alle elezioni, eleggendo due rappresentanti per classe. Durante la cerimonia d’insediamento, alla presenza del sindaco Fabio Berti e del vicesindaco Lorenzo Vignali, i giovani consiglieri hanno designato il loro presidente e distribuito le varie cariche. Periodicamente, i ragazzi parteciperanno ad eventi pubblici in qualità di ambasciatori della scuola e si incontreranno per discutere i temi ritenuti cruciali per la loro esperienza scolastica e per la comunità locale.

Il presidente del consiglio comunale dei ragazzi per il 2024 è Gianfranco Panizza della classe 3C, affiancato da Alice Lupori (2B) come vice presidente con delega all’ambiente, Tania Olivadese (2A) come vice presidente responsabile della solidarietà, Gioele Bendinelli (2B) come delegato alla cultura e agli spettacoli, Matteo Arinci (3A) come delegato allo sport e al tempo libero, Edoardo Alessia (1D) come responsabile della biblioteca e dell’istruzione pubblica, Tommaso Nini (1C) come delegato alla sicurezza stradale e alle infrastrutture scolastiche, e Beatrice Canciani (2C) come delegata per i rapporti con l’amministrazione comunale. Tra gli altri consiglieri eletti ci sono: Cecilia Andreini e Vittoria Iannotti della 1A, Giacomo Marchi e Violante Satini della 1B, Marlene Cavaliere della 1D, Edyssa Fontanelli della 2A, Giulia Gabbrielleschi della 2B, Gloria Benedetti della 2C, Giacomo Squadrito della 3A, Lorenzo Carli e Sirio Pierucci della 3B, e Ivan Sicilia della 3C.

AF