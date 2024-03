"Il Comune risolva i problemi di convivenza tra attività e residenti"

Sul fronte delle minoranze, anche Simone Magnani (Movimento Cinque Stelle) ed Helga Bracali (Azione) intervengono sulla ventilata ipotesi di allargamento della capienza delle Panteraie fino a duemila persone. "Non appena saputo di questa possibilità – affermano – ci siamo subito attivati con le prerogative del ruolo che ricopriamo, attraverso un’interrogazione, sia con atti che con il dialogo con gli uffici. Il Comune deve risolvere già oggi i problemi di convivenza tra l’attività ed i residenti ed il problema parcheggi prima di pensare ad un aumento di capienza ingestibile. Apprendiamo con piacere che, dopo cinque anni di battaglie per concedere l’acqua termale alla struttura e dopo averne fatta sede di lancio elettorale, Fanucci ha finalmente capito le problematiche che l’attività si porta dietro. Problemi da risolvere quanto prima per tutelare sia i residenti che gli imprenditori. Evidentemente la presenza di Ettore Severi sta cambiando le storiche posizioni di Fanucci".