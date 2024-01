Il commosso addio della città a ’Susy’

Chiesa di San Francesco gremita ieri pomeriggio per l’ultimo saluto a Susy. Un mito, un’icona assoluta della bellezza, della moda e dell’eleganza. Franca Suzzi, signora di altri tempi e regina della Montecatini degli anni d’oro, se n’è andata martedì scorso lasciando dietro di sé centinaia di pagine raccontate e molte altre da raccontare. Presente alla cerimonia funebre, officiata da padre Natale, anche il sindaco Luca Baroncini con il gonfalone del Comune. La salma è stata poi portata al cimitero di Pieve a Nievole. Baroncini su Facebook proprio ieri ha scritto: "Addio Susy, donna buona e titolare della storica Boutique che è un punto di riferimento non solo per i montecatinesi. Mi mancheranno le tue telefonate, i tuoi consigli e anche i tuoi rimproveri, sempre nell’interesse della città. La tua eleganza, il tuo amore per Montecatini Terme e il tuo rispetto per le istituzioni sono un esempio di educazione civica e una testimonianza di quanto volevi bene alla nostra città. Continua a consigliarmi da lassù".

Fare shopping a Montecatini Terme, tuttora e nonostante la crisi che ha colpito la città e in particolare il settore del commercio, significa recarsi da Boutique Susy, un’accogliente negozio di abbigliamento di alta moda donna in viale IV novembre. Una cara cliente e amica, l’avvocato Silvia Dal Pino, la ricorda così: "Susy aveva una parola gentile per ognuno. Mai invadente, si era adattata ai giudizi del mercato della moda ma i suoi capi erano intramontabili. E non aveva certo bisogno di lezioni di stile. Mancherà moltissimo a tutti coloro che negli anni hanno avuto il piacere di conoscerla. Mia madre, da storica cliente, la prendeva sempre come esempio di eleganza. La notizia ci ha addolorato moltissimo. Del resto, dopo tanti anni prevale il legame affettivo".

Giovanna La Porta