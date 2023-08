Il Comitato sui profughi "Disagi per i residenti" E il Pd ripensa la gestione

Il comitato “Priorità: sicurezza“ ha raccolto segnali di preoccupazione da parte di alcuni residenti della zona di piazza della Rimembranza dove sorgono due degli alberghi che ospitano i profughi in città. Sandro Schiavelli, ex assessore e presidente del gruppo nato da alcuni giorni, segnala una situazione di preoccupazione. "I profughi – sottolinea – da una certa ora del pomeriggio in poi, si mettono a sedere sui marciapiedi e mettono la musica a tutto volume. Qualcuno di loro lancia i rifiuti dalla finestra, incurante della gente che potrebbe passare. Come se non bastasse gli incontri di calcio che disputano in pineta, dove c’è un divieto specifico di giocare a pallone, utilizzano anche il giardino di piazza della Rimembranza per praticare sport. Tra qualche giorno, le giornate diventeranno più corte e alcuni residenti, che non sono certo razzisti, esprimono i primi timori per la sicurezza. Il nostro comitato porterà avanti un’opera di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni, affinché sia rafforzata l’attività di prevenzione. Ribadisco quanto abbiamo già espresso nei giorni scorsi: Montecatini è una città turistica e gli alberghi non possono essere utilizzati come Centri di accoglienza straordinari. Dopo la pandemia, il turismo, che vive molto di immagine, non può essere messo in condizioni del genere".

Il consigliere di minoranza Ennio Rucco (Pd) auspica un "miglioramento nei sistemi di accoglienza dei profughi", che superi la continua fase emergenziale. "Stipare 50-60 persone alla volta nelle strutture ricettive – spiega – le trasforma in Centri di accoglienza straordinari, creando inevitabilmente preoccupazione tra i cittadini. Servirebbe una rete di piccoli alloggi più diffusi sul territorio per fare fronte agli effetti delle ondate migratorie. In altre realtà, sono stati avviati progetti che riescono a far praticare sport ai migranti senza problemi per i parchi pubblici. Se non si esce da una gestione emergenziale, però, sarà difficile riportare tranquillità".

Le istituzioni e le forze dell’ordine intanto seguono con particolare attenzione la presenza dei profughi e le nuove iniziative che esprimono disagio da parte di alcuni residenti in città, come il comitato “Priorità: sicurezza“. La speranza è che, a livello nazionale, sia superabile al più presto la fase emergenziale dell’accoglienza, permettendo di superare i problemi che non sta affrontando solo Montecatini. Per alcuni alberghi, chiusi da tempo e fuori mercato, la presenza dei migranti consente di lavorare a prezzi sicuramente migliori di quelli che potrebbero applicare ad alcuni gruppi.

Daniele Bernardini