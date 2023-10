Il colpo dei ladri del cruscotto. Nella notte sventrata la BMW. Portati via volante e navigatore

Hanno aspettato la notte per colpire. Un gruppo di ladri ha rubato il cruscotto, il volante e lo sterzo di una BMW serie 4 coupé e di una Mini a pochi metri, in piazza del Bestiame, a Buggiano, dopo aver forzato le portiere. Il proprietario della BMW ha scoperto il furto ieri mattina, rimanendo letteralmente di sasso. Almeno per lui, il danno subito è rilevante: si parla di 10mila euro, con l’aggiunta di una bella attesa per sostituire i pezzi mancanti. Purtroppo le telecamere del sistema di videosorveglianza pubblico che si trova nella piazza non erano funzionanti a causa del maltempo. I furti sono stati denunciati alla stazione dei carabinieri di Buggiano.

È la prima volta che un colpo del genere avviene in Valdinievole o, quantomeno, che emerge la notizia. Reati del genere, di solito, vengono commessi da bande altamente specializzate, capace di agire in meno di sette minuti. Pochi mesi fa una vicenda simile avvenne a Tirrenia, frazione di Pisa, mentre lo scorso anno un furto simile accadde a Prato, sempre ai danni di un’automobile di lusso.

L’episodio avvenuto a Buggiano crea timori che un gruppo specializzato in questi furti sia arrivato anche in Valdinievole. Come mai proprio i cruscotti? In realtà i ladri punterebbero a portare via il navigatore. Due sono le ipotesi. La prima è il mercato nero: il pezzo viene rubato per essere rivenduto, anche su internet, e rimontato su altre macchine, probabilmente con destinazione Est Europa. La seconda è che i ladri vogliano il navigatore perché all’interno c’è un microchip utilizzato poi per clonare carte di credito.

Da.B.