Il Circolo di Pietrabuona e Pescia per l'Emergenza Marocco

Il terribile terremoto che ha colpito il Marocco ha provocato migliaia di morti. Come già avvenuto in casi precedenti, come il sisma in Abruzzo, l’alluvione in Emilia-Romagna, gli incendi in Grecia, il terremoto in Albania, il Circolo Arci Agorà di Pietrabuona si è attivato, trovando due canali diretti per offrire un contributo alle popolazioni colpite. Attraverso ARCS Culture Solidali ha trovato una sponda nell’Organisation Alternatives pour l’Enfance et la Jeunesse, organizzazione che lavora in Italia e Marocco sui temi dell’uguaglianza, la non discriminazione e l’inclusione. È stata segnalata l’urgenza di avere kit alimentari e acqua potabile, ripari sicuri e supporto psicologico, ed è stata avviata una raccolta fondi specifica. Il circolo di Pietrabuona organizzerà alcuni appuntamenti per contribuire alla campagna ‘Emergenza Marocco’. Martedì, intanto, al circolo si sono riuniti i rappresentanti del Centro Culturale Islamico pesciatino, per organizzare una seconda campagna di intervento: dalle famiglie residenti in Marocco arriva la segnalazione della necessità di abiti e scarpe, coperte, tende, brande, farmaci e sedie a rotelle. Chi vorrà offrire il proprio aiuto potrà rivolgersi al Centro Culturale in via della Stazione, che rimarrà eccezionalmente aperto mattina e pomeriggio, o al Circolo Agorà, aperto ogni pomeriggio a partire dalle 15. I responsabili di circolo e centro culturale incontreranno Caritas, Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza e Misericordia, per costruire un coordinamento ed effettuare un intervento più efficace.

e.c.