Il castello fa il pieno di visitatori "Numeri confortanti per il 2023"

Sara Sostegni, assessore alla cultura, fornisce confortanti numeri di visitatori al Museo Civico Archeologico: "Dal 16 aprile 2022, quando è stato riaperto dopo la chiusura per l’emergenza Covid e per i lavori di restauro e valorizzazione, sono stati registrati circa 2000 accessi al Museo e alla torre di Larciano Castello; numeri che denotano un interesse particolare per la cultura e la storia locale. Il Museo collocato all’interno del castello contiene numerosi reperti provenienti da tutta la Valdinievole dall’epoca preistorica fino ai nostri giorni. La torre, facilmente accessibile, offre una vista insolita e suggestiva. Larciano Castello è raggiungibile anche attraverso i sentieri Cai recentemente recuperati, che collegano il borgo con Cecina, Padule di Fucecchio, San Rocco, San Baronto, promuovendo così anche un turismo lento e sostenibile".

"Dopo la pandemia – aggiunge Sostegni – abbiamo visto un incremento di presenze turistiche italiane ed estere. Questi numeri fanno ben sperare per il 2023 e hanno spinto l’amministrazione ad aumentare le aperture al pubblico, quindi sabato, domenica e giorni festivi e a partire da primavera anche il venerdì. Per gruppi e scuole resta la possibilità di aperture straordinarie. Tutto grazie all’impegno della sezione Auser di Larciano. Sul sito del Comune e su visitlarciano.com è possibile trovare il dettaglio degli orari e scaricare la guida del museo".