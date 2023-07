Il caso delle multe T-red a Montecatini Terme: discussione in consiglio comunale

C’è grande attesa in città per il consiglio comunale di mercoledì sera, convocato per le 21,45. Il piatto forte è la discussione sul T-red sistemato al semaforo di corso Matteotti e viale Bicchierai che tanto sta facendo discutere, sollevando polemniche a non finire per le tante multe che stanno ricevendo montecatinesi e non solo. All’ottavo punto dell’ordine del giorno c’è infatti la mozione presentata dalle minoranze "relativa al ripristino della segnaletica orizzontale e modifica del sistema di rilevamento delle infrazioni al semaforo di Corso Matteotti". Considerata la convocazione a un’ora tarda e visti anche gli argomenti inseriti nei punti precedenti c’è da immaginarsi che la discussione su questo punto avvenga intorno alla mezzanotte. Tra i punti precedenti ci sarà la discussione sul bocciodromo e sull’ancora mancato inziio dei lavori, la sicurezza nel parco termale e un’interrogazione relativa al ripristino dell’ordine e della sicurezza nella zona Sud.