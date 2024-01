Il Carnevale di Veneri. Pronta una nuova edizione. Il programma in tre domeniche

Le strade di Veneri torneranno a riempirsi di colori, suoni, gioia e divertimento grazie al Carnevale organizzato, come sempre con il patrocinio dell’amministrazione comunale, dal Comitato del Carnevale di Veneri. L’edizione di quest’anno, la 41esima, si dipanerà per tre domeniche pomeriggio, il 28 gennaio e il 4 e 11 febbraio, a partire dalle 14.30, e avrà come tema ‘41 anni da Chef’. I magnifici carri realizzati dagli organizzatori torneranno a circolare lungo le strade del paese, a partire da quello nuovissimo dedicato alla grande cucina e i suoi chef. Per la gioia dei più piccoli sarà possibile salire anche in quello che ospita la casina di Masha&Orso, oppure salpare grazie alla barca che navigherà in acque ricolme di coriandoli e allegria. Tanti carri che richiamano al mondo delle favole, delle maschere e dei cartoni, sui quali possono salire e giocare i ragazzi. Come sul magico trenino, addobbato con tante luci che ricordano i colori dei coriandoli e il mondo dei supereroi, con tanti vagoni pronti a ospitare frotte di bambini, principali attori della festa. E oltre ai carri, tante partecipazioni di assoluto rilievo, come quella dei ragazzi del centro socio riabilitativo Il Faro. In programma anche la partecipazione dei bambini dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, con le scuola dell’infanzia di Collodi e Sant’Ilario, i cui bambini sfileranno in coreografia tematica di costumi ‘I 4 elementi’, e la scuola primaria Mussino, i cui alunni presenteranno una sfilata coreografata con la musica della Famiglia Addams.

Lungo il percorso si alterneranno alcuni gruppi di animatori: Christian e i suoi Giocolieri, con Baby dance, trucca bimbi e giocoleria, lo show dei cosplayer Sunymao, con le sigle dei cartoni animati che ballerà insieme ai bambini. E poi le giostre, con il Baby Jumping e la Pesca a Sorpresa, e la street-band BadaBimBumBand, famosa per le sue coreografie e musiche. Nel Carnevale dei Ranocchi non poteva mancare la Banda La Ranocchia, di Orentano, e in tutte le tre date anche lo spettacolo delle Flowers Girls, tradizionalmente compagne di strada del Carnevale. Negli stand gastronomici, torte, bomboloni, pizze, cenci, panini, annaffiati da buon vino, bibite, e l’ottima acqua di Veneri.

Emanuele Cutsodontis