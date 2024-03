Il campo largo che non c’è: "Sulla ricandidatura di De Caro si è creata la divisione con il Pd"

"Questo matrimonio non s’ha da fare" ma a sostenerlo questa volta non sono i manzoniani Bravi di Don Rodrigo bensì i militanti del Movimento 5 Stelle di Monsummano che erano stati chiari fin dall’inizio, a quanto pare, che non avrebbero voluto una nuova candidatura del sindaco uscente Simona De Caro. A raccontare come sono andate le cose è il coordinatore Simone Magnani. "Simona De Caro è stato il punto di rottura con il Pd – spiega Magnani – uscivamo da mesi di confronto e condividevamo che quella del sindaco uscente non era stata un’amministrazione positiva. Il Pd a un certo punto ha interrotto il dialogo e alcune settimane dopo è uscito con il nome del candidato, nonostante ci sia all’interno dello stesso Pd alcuni consiglieri uscenti che hanno sempre espresso e tuttora continuano a farlo anche con noi la contrarietà al secondo mandato per la prima cittadina uscente. Per noi a questo punto inoltre – prosegue il coordinatore del M5S – è subentrata anche una questione di coerenza: avevamo detto che non volevamo un candidato imposto dall’alto e a maggior ragione Simona De Caro, che è stato proprio il nodo della questione, su cui ci eravamo già espressi negativamente".

I 5 Stelle a Monsummano dunque vanno in controtendenza rispetto agli accordi nazionali. Ultimo esempio dell’accordo tra i pentastellati e il Pd è stata la vittoria della presidenza della Regione in Sardegna. Ma se Monsummano andasse al ballottaggio, come già previsto da molti? "In Sardegna c’era una situazione già diversa – chiarisce Magnani – c’era una discontinuità che qui non c’è. Francamente nutriamo anche molti dubbi che la De Caro resti nel partito, una volta eletta. In caso di ballottaggio, vale quel che avevamo detto dall’inizio: non ci ritroviamo nella figura della candidata scelta dal Pd e la nostra posizione resterà quella".

Dunque l’M5S avrà un suo candidato. "Vedremo. Nel senso che noi abbiamo già una lista ma vogliamo capire se ci sono altre liste che vogliono correre con noi. Siamo valutando. Il Movimento a Monsummano viene da dieci anni di ottimo lavoro dentro l’Ente. Un lavoro fatto di proposte e di una visione chiara del territorio. Un lavoro di opposizione ad un metodo che noi riteniamo poco aderente agli interessi collettivi dei monsummanesi. Daremo la possibilità ai monsummanesi - conclude Magnani - di scegliere una proposta di qualità piuttosto di dover scegliere di astenersi".

Arianna Fisicaro