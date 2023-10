Il calcio in lacrime per il portiere. Riccardo "Gazza"

Pescia e la Valdinievole piangono per la scomparsa di Riccardo Gazzillo. Conosciuto come "Gazza" (nella foto), Gazzillo si è spento a 58 anni, dopo una brutta malattia. Originario di Andria, e figlio di albergatori che avevano lavorato per parecchi anni a Montecatini Terme, Riccardo aveva anche una figlia, Daria, ed era un barman, molto conosciuto in zona. Nel corso degli anni aveva lavorato nei migliori locali, che si trovano da Montecatini a Pescia. Dopo il divorzio dalla prima moglie, si era risposato in Messico, dove aveva deciso di andare a stare. Gazzillo aveva anche un’altra grande passione, quella per il calcio. Tifoso dell’Inter, era stato da ragazzo un buon portiere. Chi lo ha visto giocare, ha anche detto che era davvero molto bravo.

Nel periodo d’oro del settore giovanile rosso-nero, aveva fatto tutta la trafila, arrivando anche a giocare fino alla categoria degli Under18. Non è andato oltre, perché il lavoro da barman, non gli permetteva di conciliare bene le due cose. Aveva però deciso di non abbandonare il calcio, giocando con quasi tutte le squadre degli amatori di Pescia. Tante persone gli hanno voluto davvero molto bene, anche perché Riccardo era così, gentile e sorridente con tutti. Chiunque lo conosceva, ha voluto dedicargli un ultimo saluto o un pensiero sulla sua bacheca di Facebook, che è piena di aneddoti e di post, che testimoniano appunto il grosso affetto, che tutti hanno avuto e continuano ad avere per lui. Simone Lo Iacono