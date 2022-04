"Il brigidino, un’eccellenza da proteggere"

Il Brigidino di Lamporecchio è entrato a tutti gli effetti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) della Toscana. Un primo ingresso era avvenuto già nel 2002, ma con la revisione della scheda che lo descrive si consacra tra i 464 prodotti tipici che testimoniano la storia gastronomica dell’alimentazione toscana cristallizzando il nome del prodotto e la sua carta di identità.

Il fermo imposto dal periodo pandemico è stata l’occasione per una riflessione su come iniziare un percorso per esaltare ancor più il prestigio di un prodotto della tradizione, autentico re di ogni fiera o sagra. Così, a inizio dell’estate 2021 il Comune di Lamporecchio, insieme ai produttori, alle associazioni di categoria e ai maestri brigidinai, ha avviato il percorso con la Regione per l’approvazione dell’aggiornamento dei Pat. Grazie al lavoro compiuto dalle ditte produttrici e dai brigidinai è stata realizzata la revisione della scheda che riporta la ricetta originale, individuando in modo univoco il vero e inimitabile brigidino di Lamporecchio.

A fine anno la Regione ha poi adottato il decreto, col quale aggiorna la scheda del brigidino di Lamporecchio trasmettendola al ministero delle Politiche agricole e forestali per la pubblicazione nell’Elenco nazionale. "Lamporecchio città amabile della Toscana – dice il presidente Eugenio Giani – è il centro di riferimento per un alimento che porta gioia e allegria . In tutta Italia e nel mondo è diventato espressione di un dolce squisito, con caratteristiche di assoluta particolarità; si lega in modo inequivocabile a Lamporecchio dove si sono venute a creare una vera scuola e una produzione con numeri sempre più alti. Il brigidino va tutelato dunque e il sindaco Torrigiani, i rappresentanti delle associazioni di categoria, i produttori, i nostri consiglieri regionali a partire da Marco Niccolai hanno svolto una funzione importante perché questa tutela si esprimesse al meglio. Così ho voluto presentare e celebrare la conclusione del processo di riconoscimento del brigidino di Lamporecchio nei Prodotti agroalimentari tipici proprio sotto il gonfalone della Toscana perché questo dolce è un biglietto distintivo inconfondibile per la nostra regione".

"Per noi è un’eccellenza – dice iil sindaco Alessio Torrigani – e per la Toscana è uno dei tanti prodotti che può vantare. L’inserimento fra i Pat in via definitiva è un ulteriore traguardo che ci eravamo prefissati. E’ questo per noi un momento di soddisfazione e orgoglio, ma anche per i risvolti economici, perché è un pezzetto importante della nostra economia locale".