Il botta e riposta (con polemiche) fra Leggio e l’ex sindaco Abenante

Botta e risposta su temi importanti e sentiti come la viabilità e i parcheggi fra il coordinatore di ’Pescia è di Tutti’, Salvatore Leggio, e l’ex sindaco Antonio Abenante, dopo l’intervento di quest’ultimo nell’incontro in cui, a Collodi, si è discusso con preoccupazione dell’ipotesi di realizzazione di un tunnel sotto Collodi Castello. Ipotesi che Leggio considera priva di fondamento: "Un ex amministratore – afferma – dovrebbe sapere che servirebbero finanziamenti per milioni di euro e varianti urbanistiche". Il coordinatore di ’Pescia è di Tutti’ sottolinea come altri ex amministratori siano intervenuti su temi locali: Daniele Narducci e Claudio Giuntoli, entrambi con un passato da vicesindaco, e Aldo Morelli, per nove anni presidente della Provincia. "È molto utile che tornino sulla scena pubblica – afferma Leggio – potranno raccontarci come mai pensarono di dare in concessione i parcheggi ospedalieri a un privato. Un modo originale di dare forza all’ospedale della Valdinievole... Abenante e Morelli potranno dirci perché abbiamo dovuto aspettare la Regione Toscana per trovare i fondi per un progetto di variante esterna a Collodi: perché quando erano in Provincia non hanno finanziato la realizzazione del progetto di fattibilità sui due versanti?".

Nella sua replica, l’ex sindaco ricorda come l’assemblea fosse stata indetta "a seguito della pubblicazione di uno studio di fattibilità, dal costo di 120.000 euro… che sembra oggi non avere né babbo né mamma, dovrà avere avuto almeno qualche parente vicino o lontano e, peraltro, spendaccione, dal momento che l’ipotesi presa in esame era stata scartata dalla Provincia di Pistoia già molti anni fa e non era nemmeno contemplata nell’accordo di programma del 2001". Abenante insiste che "di rilancio ha disperato bisogno questa città e consiglierei di applicarsi a questo".

