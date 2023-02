Il 73° Italia Film Fedic per "Corti" e "Scuola" La Mostra del Cinema è in programma dal 21 al 25 giugno. Reso noto il bando culturale per evidenziare la migliore espressione. della cinematografia proposta dai numerosi cineclub associati. I risultati della selezione saranno poi pubblicati il 5 giugno.