Fa resistenza ai vigili durante controllo anti covid, assolto

Montecatini Terme (Pistoia), 7 aprile 2023 – Patrizia Martucci, giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Pistoia, deciderà il 15 maggio – se la discussione delle difese non costringerà a un ulteriore rinvio – in merito alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dai pubblici ministeri Leonardo De Gaudio nei confronti del comandante della polizia municipale (al momento trasferito ad altro ufficio) Domenico Gatto, gli agenti Manrico Cecchini, Andrea Albano, Luca Fabrizi e Maurizio Neri.

Alcuni di questi si sono trasferiti in altre amministrazioni, mentre altri lavorano in altri uffici dell’ente. La procura ha chiesto il non luogo a procedere nei confronti di Andrea Marino.

I reati più gravi contestati vanno dall’abuso d’ufficio alla calunnia, dal falso in atto pubblico all’arresto illegale e al sequestro di persona.

Intanto è arrivato a conclusione, almeno in parte, l’episodio dal quale, forse, è partita l’inchiesta. Giannetto Iacometti, il 4 aprile del 2020, durante un controllo anti-Covid, venne fermato in via di Riaffrico dagli agenti Cecchini e Albano.

L’anziano è stato in seguito denunciato perché, secondo la polizia municipale, avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità a dei pubblici ufficiali (articolo 651 del codice penale), violenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale) e, in continuazione, oltraggio al medesimo soggetto.

In un primo tempo era stato emesso un decreto penale di condanna contro Iacometti, ma l’uomo, assistito dall’avvocato Claudio Del Rosso del foro di Pistoia, ha presentato ricorso in tribunale ottenendo l’assoluzione con formula piena per tutti i reati contestati.

La vicenda, del tutto ribaltata, è finita anche nel procedimento contro la polizia municipale, dato che alcuni degli imputati sono accusati di lesioni e calunnia ai danni di Iacometti.

Il caso, lo ricordiamo, era esploso lo scorso luglio, quando scattarono le misure cautelari per Gatto e Cecchini. La Squadra mobile della questura di Pistoia, guidata dal vicequestore aggiunto Gian Fabrizio Moschini, ha arrestato il comandante dei vigili Domenico Gatto e l’agente del nucleo sicurezza Manrico Cecchini. Per entrambi scattarono gli arresti domiciliari, mitigati poi con il divieto di dimora e infine con il ritiro di ogni misura cautelare.

Gatto al momento è tornato a lavorare in Comune all’ufficio edilizia privata dell’urbanistica. Al momento dell’intervento della Squadra mobile, scattò il divieto di dimora a Montecatini per l’agente Andrea Albano, anche lui nel nucleo sicurezza, difeso dall’avvocato Andrea Niccolai del foro di Pistoia.