I sindaci e il nuovo Vescovo ’unico’: "Una decisione sorprendente. Sia percorso limitato nel tempo"

Dopo le dimissioni per raggiunto limite di età di monsignor Roberto Filippini, la decisione della Santa Sede di nominare il Vescovo di Pistoia monsignor Fausto Tardelli come guida anche della Diocesi di Pescia ha sorpreso tante persone in Valdinievole. Per primo, lo stesso Filippini: "Pensavo a un Vescovo nuovo che sarebbe venuto a stare qui a Pescia e che la diocesi avrebbe continuato la sua storia in maniera lineare", ha dichiarato monsignor Filippini. Dopo aver espresso la propria fiducia in quello che è stato scelto da Papa Francesco come suo successo, ha parlato ancora della sorpresa per questa svolta: "Avevamo da poco celebrato il Giubileo dei 500 anni di una storia molto bella, una storia ricca di santità, di cultura, di opere, di strutture. Ma il futuro rimane aperto: io credo che si debba avere tanta fiducia, sia nel Sommo Pontefice che, soprattutto, nel Signore".

Parole che sono state ascoltate e apprezzate dal sindaco di Uzzano, Dino Cordio. "Le condivido in pieno, nel merito e nel metodo - ha commentato -. La scelta di nominare monsignor Tardelli come Vescovo anche di Pescia ci ha colti di sorpresa. Augurando al nuovo Vescovo di riuscire a curare le nostre comunità della Valdinievole con lo stesso impegno e passione di chi lo ha preceduto, del quale ho apprezzato l’impegno profuso su temi come quello della pace". Il sindaco di Pescia, Riccardo Franchi, dopo aver salutato Filippini e dato il benvenuto a Tardelli, lancia un appello: "Desideriamo che il percorso che è stato intrapreso sia soltanto transitorio, limitato nel tempo, e che nel prossimo futuro la Diocesi torni ad avere una guida che possa dedicarsi esclusivamente a essa, che si dedichi a tempo pieno alla nostra comunità".

"Il paese di Chiesina Uzzanese accoglie il nuovo Vescovo Tardelli con calore e disponibilità - afferma il sindaco Fabio Berti -, certi che saprà farsi benvolere come riesce a fare da anni nella Diocesi di Pistoia. Il suo impegno per la Comunità non mancherà e sono sicuro che saprà cogliere le opportunità che gli si prospetteranno. Spero per tutti noi che possa lasciare un segno importante che rimanga nel tempo. Non entro nel merito delle scelte che ci priveranno di un nostro Vescovo, come da sempre siamo abituati ad avere. Prendo atto che anche questa scelta ricade su Pescia e su tutta la Valdinievole come una sconfitta e perdita di identità e tradizioni. In ognuna delle nostre comunità resta forte il sentimento di appartenenza. Mi auguro solo che, oltre a tutte le giuste motivazioni che hanno portato a questa decisione, si tenga conto delle persone".

