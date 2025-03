I ragazzi della 5B dell’agrario a cena insieme 43 anni dopo

"Grazie per averci donato sale in zucca". Con questo cartello gli studenti dell’Anzilotti del quinquennio 1978-1983 hanno salutato i professori che sono intervenuti alla cena-riunione al Ristorante Pucci. Il gruppo degli ex allievi era composto da Gianpaolo Scatizzi, Francesco Manfredini, Iulia Bartolini, Monica Pagni, Marco Canestrelli, Luca Andreini, Italo Casi, Alberta Romoli, Cinzia Benigni, Laura Rossi, Flavia Landi, Claudio Giuntoli, Renato Maraviglia, Stefano Landi, Maurizio Lenzi, Francesco Nanni, Giorgio Battolla e Luca Lunardi, insieme ai docenti Roberto Chetoni, Pier Luigi Galligani, Alessandro Andreani, Nilia Tallone, Andrea Voirgar e Vinicio Pergola.