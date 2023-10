I progetti sull’area umida: "Padule da valorizzare"

"Eppur si muove" avrebbe detto Galileo, chissà che non sia la volta buona affinché si muova qualcosa anche per il Padule di Fucecchio, dopo lo spezzatino dei beni operato qualche anno fa dalla Regione a seguito della riforma non riforma delle Province e con il passaggio dei beni, che in questo caso sarebbero soprattutto l’osservatorio faunistico, che dovrebbe essere sotto la proprietà del Comune di Ponte Buggianese, e il centro di ricerca e documentazione al Comune di Larciano. Tuttavia qualcosa nel panorama della gestione dell’area umida più importante d’Italia, pur muovendosi, va a rilento. E un po’ tra i denti e sottovoce il sindaco di Larciano ammette che il centro di ricerca di Castelmartini non è ancora entrato in possesso come bene del Comune, nonostante da anni ormai si parli di passaggio di competenze dalla Regione all’amministrazione locale. "No, di fatto il centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule ancora non è stato acquisito dall’ente territoriale che rappresento. Tuttavia questo non significa che sia dismesso, anzi tutt’altro, dal momento che ci sono progetti in itinere. Al momento ci stiamo facendo tanti lavori di cui necessita, grazie anche ai fondi elargiti dalla Regione che è sempre in collaborazione anche con il centro e facciamo tante iniziative. Perché il Padule è un gioiello che abbiamo e che andrebbe tenuto come vanno tenute le cose preziose".

Recentemente infatti lo stesso centro di ricerca ha invitato gli interessati a iscriversi a un corso di formazione per volontari che fossero disponibili a tenere aperta la struttura la domenica e a accogliere i visitatori, anche fornendo risposte alle domande che vengono poste. Intanto l’assessore regionale Monia Monni, durante la giornata di raccolta della plastica nell’area umida di domenica scorsa, ha lasciato intravedere un futuro per il Padule e i suoi beni. "Il Padule, il centro di ricerca, le aree protette, l’osservatorio e i suoi beni e le sue bellezze hanno certamente un futuro – ha detto Monni – Noi crediamo molto nel valore di questa area, sia dal punto di vista naturalistiche che turistico e storico e stiamo lavorando affinché i comuni facciano una proposta unitaria perché l’intento della Regione, che è il responsabile di questa zona, è quello di avere una gestione unificata che dia un senso e una lettura complessiva dell’utilizzo e della valorizzazione di quest’area. So che i comuni si sono presi l’impegno a breve di fare una proposta di gestione unitaria e stiamo lavorando anche con un’importante associazione ambientalista nazionale per la valorizzazione della zona da un punto di vista scientifico".

Arianna Fisicaro