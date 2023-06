I primi giorni di Franchi "Priorità al decoro urbano e alle strade di montagna"

Il sindaco Riccardo Franchi, accompagnato dal vice Luca Tridente e dagli assessori Vittorio De Cristofaro e Alina Coraci, ha parlato di quanto è stato fatto nel primo periodo del mandato. "In passato è stato fatto tanto – ha detto Franchi – ma siamo consapevoli che può essere fatto ancora di più. E’ ancora in corso una verifica della situazione in cui si trovano gli uffici e le casse comunali".

I primi interventi effettuati sono stati sul decoro urbano, con la pulizia dei dieci cimiteri della montagna da parte di Cosea. "Un segnale piccolo, ma doveroso – spiega il sindaco – e per farlo ci siamo dotati dei mezzi che non c’erano in numero sufficiente. Con luglio partirà anche il secondo sfalcio dell’erba". Per questo sono iniziate le procedure di l’affidamento dei lavori sulle strade comunali extraurbane, dando priorità a quelle della montagna. La procedura è stata ritardata perché non esiste un capitolo di bilancio specifico sul taglio dell’erba e le risorse stanziate erano insufficienti. Per quanto concerne le strade urbane, il lavoro svolto da Alia, come previsto dal contratto, non avrà costi per il Comune, perché le somme necessarie saranno suddivise e andranno nelle bollette Tari dei cittadini.

Grazie all’accordo con la Provinciai giorni partirà anche la pulizia sulle strade provinciali. "Grazie al grande lavoro che svolgono i cantieri sociali di supporto agli operai- aggiunge Tridente -sono stati formati ulteriori tre unità, che salgono in totale a cinque per intervenire in autonomia sul taglio dell’erba di competenza comunale, scuole, asili, aree a verde, fornendo loro anche nuova attrezzatura, con l’acquisto di un decespugliatore, un disboscatore e un trincia stocchi". In collaborazione con il Consorzio Basso Valdarno è stato pulito anche il parco fluviale. Sabato 1 luglio prenderà il via la nuova convenzione per la manutenzione dei cimiteri. Le maggiori criticità che l’amministrazione dovrà affrontare sono il Mefit, il liceo Lorenzini, la piscina e vecchio mercato dei fiori. "Siamo partiti dall’avviare l’iter per gli interventi di messa in sicurezza del mercato dei fiori – aggiunge Tridente – poiché nulla era stato fatto nei mesi scorsi: né spendere i 2 milioni di euro concessi dalla Regione né attivare il mutuo da 1 milione di compartecipazione del Comune".

Emanuele Cutsodontis