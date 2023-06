I motori la sua passione "Era un ragazzo d’oro"

Un paese in lutto che piange Diego. E’ Uzzano dove la famiglia Marchione vive ed è conosciuta e stimata. "Fa male solo a pensarci- ha commentato il sindaco di Uzzano, Dino Cordio –Non lo conoscevo di persona, conosco i genitori. Ho mandato loro un messaggio di cordoglio. Sono cose che non si vorrebbero sentire mai". L’ex primo cittadino di Uzzano, attuale sindaco di Pescia Riccardo Franchi, invece, conosceva bene il giovane. "Una tragedia- ha detto –Non ci sono parole. Qualunque cosa dica è inutile e superflua. Lo dico da genitore, non da amministratore pubblico. Il mio grosso abbraccio ai genitori, Dario e Patrizia, e al fratello Mattia. Una famiglia unita nel dolore, cui l’intera comunità si stringe in silenzio, in un grande, caloroso ma doloroso abbraccio. Ho visto questo bimbo…".

Diego era un grande appassionato di motori, sia moto che auto. Lo testimoniano gli amici e basta sfogliare le sue pagine Facebook per rendersene conto. Oltre alla moto di grossa cilindrata aveva anche una 500 Abarth di cui andava fiero.

Aveva frequentato la scuola l’alberghiera di Montecatini, scuola adesso frequentata dal fratello più piccolo. E per l’istituto "Martini" quella di ieri è stata un’altra giornata di lutto, dopo quella di alcuni mesi fa, dove un alunno perse la vita in circostanze tragiche. "Diego era un ragazzo d’oro - dicono gli insegnanti - educato e sempre disponibile nelle esercitazioni. Lo ricorderemo sempre con il suo inconfondibile sorriso".

Tanti ovviamente coloro che hanno affidato ai social un pensiero o un ricordo. In tutti l’incredulità per una vita spezzata troppo presto.

E.C.