I lavori sulla strada di Medicina: "Intervento previsto da tempo"

Il presidente del circolo Amici di Medicina, Sergio Campioni, si era rivolto al Prefetto per segnalare le cattive condizioni della strada che, dalla strada provinciale, porta alla castella.

Dopo l’intervento operato dall’amministrazione comunale, aveva scritto ancora, per ringraziare per i lavori fatti. Il tono della lettera, però, non è piaciuto all’assessore Vittorio De Cristofaro. "È doveroso che i fatti vengano divulgati in maniera corretta", afferma, prima di ricordare la sua lunga esperienza in Prefettura e il fatto che l’intervento per cui Campioni ringraziava non fosse arrivato in seguito alla segnalazione fatta dal presidente del circolo. "Già dal mese di settembre - spiega - erano stati aggiudicati, con determinazione dirigenziale n. 1850 del 18/09/2023, i lavori per gli interventi di messa in sicurezza dei movimenti franosi e sistemazione della sede stradale per un importo di 363.000 euro".

De Cristofaro prosegue spiegando come il via ai lavori sia arrivato dopo che le notizie gli uffici avevano ricevuto le segnalazioni, per email, di persona o per corrispondenza. L’assessore parla, poi, dell’impegno profuso per migliorare i tempi di risposta al pubblico.

"Per quanto riguarda l’incriminato riferimento al contenzioso del presidente con il Comune - prosegue - me ne assumo la piena paternità rimarcando l’assoluta mancanza di connessione tra le due cose e la totale assenza di qualsiasi sottinteso o finalità che non siano quelle esposte in sede di Consiglio in risposta a specifica interrogazione. Il mio operato e l’attività posta in essere dall’Amministrazione si basano sulla correttezza e legittimità delle valutazioni, e le conseguenti decisioni sono finalizzata al preminente interesse della collettività - conclude l’assessore De Cristofaro - certamente non contro qualcuno o qualcosa, come sancito nel dispositivo della relativa sentenza del Tar a cui si fa richiamo".

