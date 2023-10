I giovani e il lavoro in alberghi e ristoranti

La richiesta di figure professionali in alberghi e ristoranti è in crescita, ma ancora non si è tornati ai livelli pre-Covid. Questa una delle considerazioni emerse nel corso del convegno “Il lavoro che verrà“ che ha caratterizzato la seconda giornata del festival “Food&Book“. Interessante il confronto che ha coinvolto illustri esponenti del settore e studenti, alcuni dei quali perplessi per la situazione odierna

Il lavoro oggi registra una ripresa soprattutto nel settore dell’hotellerie, dell’accoglienza e della ristorazione, ma ancora i livelli di quattro anni fa sono lontani. Molti ragazzi che negli anni passati sono usciti dagli istituti alberghieri ora lavorano all’estero e molto probabilmente non rientreranno in Italia. Riccardo Monti, dirigente scolastico dell’almerghiero Martini, ha sottolineato come siano diversi i motivi che portano all’estero i ragazzi: gli stipendi bassi, gli orari di lavoro, i contratti di breve durata e la difficoltà di conciliare il lavoro e la famiglia. Per trattenerli bisognerebbe rendere più attrattivi i contratti rispetto a quelli che si fanno all’estero.

Ormai il “lavoro della vita” non esiste più e dunque sarebbe importante creare delle opportunità per i ragazzi e sviluppare una loro motivazione mossa da reali passioni. Come ha suggerito Chiara Rivella di Autogrill, è importante una collaborazione tra aziende diverse che consentano ai giovani che si inseriscono nel mondo del lavoro di spostarsi da un’azienda ad un’altra facendo esperienze diverse che giovino sia alle persone che alle aziende. La scuola dal canto suo e in particolare gli insegnanti devono tornare ad occuparsi della crescita personale dei ragazzi, oltre che dello studio e dare loro gli strumenti per essere attuali e al passo con i tempi. I ragazzi invece, affacciandosi al mondo del lavoro, devono imparare a dare più attenzione e importanza ad aspetti come l’ascolto, l’esempio e la condivisione.