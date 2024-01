I giovani al centro di Chiesina. Dalle scuole ai servizi alle famiglie: "Lavoriamo per aiutare la comunità"

Chiesina punta sui giovani e riporta un primo bilancio dei progetti a loro dedicati. "Nel corso degli ultimi cinque anni - fanno sapere dal Comune - l’impegno costante dell’amministrazione ha portato a numerosi progetti e realizzazioni che mirano a creare un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo dei bambini e dei ragazzi residenti nella nostra comunità". In particolare l’amministrazione chiesinese focalizza l’attenzione sulle scuole partendo dalla "creazione di ambienti scolastici accoglienti e sicuri. Grazie ai fondi del Pnrr e alla compartecipazione comunale, la scuola elementare è stata oggetto di ampliamento per la realizzazione di un nuovo refettorio, permettendo a tutti i bambini di condividere i pasti e liberando spazi aggiuntivi. Inoltre, un contributo di un milione di euro dalla Regione Toscana consentirà presto di avviare i lavori di adeguamento sismico della stessa scuola. Questi interventi, insieme alla ristrutturazione dell’asilo nido a Chiesanuova, finanziata attraverso il Pnrr, rappresentano un investimento complessivo di quasi due milioni di euro nel rinnovamento delle nostre strutture educative. Abbiamo rinnovato il sostegno all’asilo Maria Ausiliatrice per l’organizzazione dei centri estivi per i più piccoli. Da quest’anno, inoltre, l’amministrazione organizzerà direttamente centri estivi dedicati anche alla fascia d’età 6-13 anni. Inoltre c’è il servizio di apertura anticipata della scuola elementare e della scuola media alle 7,30, insieme all’ampliamento del post-scuola. Questi servizi, insieme alla comunità educante, , sono iniziative attese da lungo tempo e hanno coinvolto quasi 70 famiglie".

Anche i luoghi satellite delle scuole sono stati oggetto di interesse. "La biblioteca comunale Lorenzo Mazzocchi è ora aperta in modo continuato e tutti i giorni". Particolarmente soddisfatti dei risultati sono il vicesindaco Lorenzo Vignali e il sindaco Fabio Berti, che ha detto: "La nostra visione non si limita alle aule scolastiche, ma si estende anche al tempo libero dei nostri cittadini. Progetti come Giocosport dimostrano il nostro impegno nel promuovere uno stile di vita sano e attivo. Con i fondi della Regione, stiamo lavorando alla realizzazione e ristrutturazione di spazi sportivi aperti a tutti".

Arianna Fisicaro