"I Fondi del Pnrr tagliati. E ora?" ’Insieme si può’ attacca il Comune "Silenzio su come trovare risorse"

’Insieme si può Pescia’: nel mirino, i tagli del governo ai fondi del Pnrr e i ritardi negli interventi sul Mefit. "Strombazzati anche nell’ultima campagna elettorale come panacea di tanti mali, i soldi del Pnrr sono come i famosi carri armati di Mussolini", inizia una nota della coalizione. Importanti i tagli che riguardano Pescia: per la riqualificazione di piazza Mazzini 580.750 euro, per il recupero del Ponte del Marchi 1.157.468, per realizzare percorsi pedonali protetti in via delle Cartiere 350mila, 180mila per diversi interventi sul Capitolo Resilienza. "Ma 2.268.218 euro che non ci sono più – prosegue la nota –. Che dire poi sul nuovo Mercato dei fiori? Erano venuti appositamente a Pescia Salvini e La Pietra a garantire che su quel capitolo del Pnrr sarebbero piovuti ulteriori finanziamenti. La ristrutturazione del Mercato era data come certa grazie a questo Governo. Sono interventi attesi da anni, opere per le quali si erano spesi in tanti e con l’iter già iniziato. Se il Governo Meloni taglia i fondi, chi ce li mette al posto suo? Il sindaco Franchi e la sua maggioranza sanno dove trovare coperture alternative, senza considerare le conseguenze sulla tenuta contabile dell’ente?".

Quindi l’affondo sul "silenzio assordante" dai banchi del consiglio comunale. Sia dalla destra, che – secondo il gruppo – subisce scelte dichiaratamente contro l’autonomia degli enti locali, sia dal Pd, che dovrebbe prendere posizioni chiare. "Pensiamo che questo definanziamento sia una mossa scellerata del Governo che, dopo aver privato i cittadini delle fasce più deboli di un sostentamento necessario, mette in ginocchio gli enti locali, dimostrando impreparazione e un odio incomprensibile verso le autonomie locali – prosegue la nota –. Con la sinistra al governo le cose sarebbero andate diversamente? Qualche domanda la dobbiamo fare anche alla giunta comunale: con quali risorse si pensa di ovviare al definanziamento dei progetti già approvati e al mancato finanziamento di quello sul Mercato dei fiori? La struttura è agibile o no? Firenze, dove governa il PD è stata privata dei finanziamenti quanto le provincie più remote della Toscana?".

e.c.