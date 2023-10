I dati della mostra della Madonna del Baldacchino

Si è conclusa la mostra “Raffaello. Madonna del Baldacchino. Ritorno in cattedrale“ tenutasi nella cattedrale di Pescia dal 6 maggio fino allo scorso 1 ottobre. Dal 28 giugno è stata aggiunta la possibilità di lasciare la propria opinione sulla mostra tramite un apposito questionario su tablet. L’ideatore del sondaggio, Tommaso Fanucci, si è posto l’obiettivo, sulla base dei report che lui stesso ha analizzato e fornito a Sistema Museo, di porre una riflessione all’organizzazione su quale canale di comunicazione puntare. Il questionario su apposita app per tablet è stato realizzato tecnicamente dagli ingegneri che lavorano all’università di Pisa, Martina Olivelli che ha avuto il compito di realizzare l’app, e Massimiliano Donati che invece ha creato un server remoto, permettendo a Tommaso di accedere e verificare l’andamento del sondaggio. Il questionario è stato compilato da ragazzi e adulti, fino ad arrivare alle persone anziane. La fascia tra i 31 e 50 ha raccolto il più alto range di visitatori, il 77%. Un altro dato interessante è che la mostra è stata visitata prevalentemente da persone di sesso femminile (54%).

Ma da dove provenivano i visitatori della mostra? Al primo posto dalla Toscana (59%) con la provincia regina quella di Pistoia (55%). Da sottolineare anche una discreta presenza straniera europea (10,4%) e extraeuropea (2,5%). I mezzi di comunicazione maggiori con i quali i visitatori sono venuti a conoscenza della mostra sono stati il passaparola (23%) e il giornale (13%). Tutti auspicano, Fanucci in primis, che la cattedrale rimanga perennemente accessibile, cosa che fino al 6 maggio non era: "Ringrazio tutte quelle persone che hanno contribuito a realizzare questo progetto, soprattutto Monsignor Roberto Filippini: è grazie anche a lui che ho ha potuto realizzare questo grande sogno, ovvero lavorare per Uffizi diffusi".