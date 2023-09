I controlli sui soldi del "Pnrr" La sinergia con le Fiamme gialle

È arrivata l’approvazione da parte del Comune della proposta del Comando provinciale della guardia di finanza. In questo accordo viene stretta una sinergia con le fiamme gialle "per la corretta gestione delle risorse pubbliche rese disponibili dal Pnrr". I militari hanno inviato uno schema di protocollo di intesa all’amministrazione per portare avanti azioni congiunte e condivise al fine di ricercare e contrastare le violazioni ai danni degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea. Il documento presenta particolari riferimenti alla prevenzione, all’individuazione delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti. La giunta ha autorizzato il sindaco Luca Baroncini a sottoscrivere il protocollo.

Il Comune si impegna a comunicare al "Comando provinciale delle fiamme gialle informazioni e notizie circostanziate, ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria, dei quali sia venuto a conoscenza quale soggetto beneficiario finale o beneficiario o attuatore o stazione appaltante. L’amministrazione mette a disposizione della guardia di finanza dati e informazioni utili al perseguimento delle finalità collaborative, con particolare riguardo agli interventi, ai realizzatori o agli esecutori collegati alle misure trattate, per le autonome attività di analisi e controllo". Il Comando provinciale delle fiamme fialle "assicura il raccordo informativo e cura l’interessamento della parte territoriale competente per lo sviluppo di eventuali accertamenti e controlli di iniziativa. Nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d’ufficio, comunica al Comune, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse dall’esito dei propri interventi. L’amministrazione, a sua volta, comunicherà alla guardia di finanza eventuali iniziative assunte e i provvedimenti adottati".

Il protocollo di intesa prevede il confronto "anche attraverso riunioni periodiche. I settori maggiormente esposti a profili di rischio, sulla base degli elementi di anomalia più frequentemente rilevati nel corso delle proprie funzioni dall’amministrazione e dalle attività informative svolte dalla guardia di finanza".

Daniele Bernardini