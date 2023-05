I bus turistici dividono la città A scatenare l’ennesima polemica tra residente e accompagnatore

Il ritorno dei bus turistici in città scatena la polemica tra residenti e albergatori. A dare il via alle critiche, sul gruppo Facebook "Terme -Cittadini di buonsenso", è una donna residente alla Casina Rossa "Gentili albergatori e assessorato al turismo – scrive - sarebbe possibile invitare i vostri clienti a non occupare le strade con quei maestosi pullman senza alcun riguardo delle regole della strada ma, soprattutto, senza un minimo di educazione? Ho avuto un incontro con uno di questi bestioni che dopo aver beatamente occupato l’unica corsia di fronte all’Hotel alla Casina Rossa, con molta calma ha fatto salire ll’ accompagnatore, che al mio risentimento, e a quello di coloro che erano bloccati come me, ha risposto con un teatralissimo gesto assai volgare. Grazie". Sullo stesso gruppo Facebook, interviene anche un albergatore. Sarebbe l’ora di finirla, con il continuo lamentarsi del tipo di clientela che frequenta Montecatini. Anche il traffico dei pullman è mal sopportato, bisognerebbe che i residenti fussero un pochino più ragionevoli. Purtroppo, le strade cittadine sono queste e i pullman sono venuti dopo. Quindi siate pazienti perché anche per chi li guida non è facile districarsi nel traffio cittadino. Se poi trovano anchr gente che li maledice chiedono alle agenzie di dirottarli in altre città. E Viareggio, per esempio, non aspetta altro, a Firenze e Prato poi non gli pare il vero. Andate un pochino indietro con la memoria, vi piaceva Montecatini città fantasma del tempo del Covid? Smettiamo di criticare il tipo di clientela che arriva. Le ciabatte di Tizio e di Caio. Non è per niente robaccia. Abbiamo gruppi di persone di qualità che a tavola bevono ottimi vini e apprezzano i nostri cocktail. Non è gente di basso livello come si può pensare perché viaggia in gruppo, bisogna stare attenti quando parliamo con loro, perché rischiamo di fare brutte figure . Se ci parli di Firenze la conoscono meglio di noi perché ti dicono che sono venuti non per vedere i negozi di via Tornabuoni bensì questo o quell’altro museo, dove, forse, qualcuno di noi non è neppure stato. Comunque ora la clientela è variegata. Durante alcuni weekend, arrivano coppie per la Spa oppure famiglie in transito. Arriva anche qualche congresso. Magari due clienti che fanno la cura o rappresentanti di commercio". Daniele Bernardini