Hotel pieni, come punto d’appoggio Il paradosso del nostro turismo "Dobbiamo diventare destinazione"

"La città è piena di turisti, ma nessuno viene davvero qua per Montecatini". È il grido d’allarme lanciato da albergatori e ristoratori giunti al mese di agosto, con le camere e i ristoranti che lavorano, ma anche con la consapevolezza diffusa che la città viene selezionata in quanto meta baricentrica e per i prezzi più contenuti rispetto a Firenze o Lucca. Insomma, come mero punto d’appoggio e non come destinazione turistica autonoma. Un quadro che emerge dall’ultimo studio dell’Osservatorio sul Turismo di Confcommercio Pistoia e Prato, che ha preso in esame un campione di attività associate. E che trova conferma nelle parole dei diretti interessati. "Le presenze sono state numerose da maggio a luglio – commenta Massimo Russo, dell’hotel Moderno – ed il trend si manifesta simile anche per agosto e settembre. Qua vengono quasi solamente gruppi di stranieri, ma restano al massimo 1-2 giorni, giusto il tempo di visitare Firenze, Pisa o Lucca, per poi andarsene. È un peccato essere sfruttati soltanto come luogo baricentrico dove dormire a costi più concorrenziali rispetto ad altre città. Eppure, Montecatini avrebbe potenzialità incredibili: serve però una strategia che punti sugli eventi per tornare ad essere attrattivi, in mancanza delle Terme. E gli alberghi – conclude – dal canto loro dovrebbero evitare di fare battaglie al ribasso sui prezzi per accaparrarsi una clientela che, in questo modo, abbassa ogni anno lo standard complessivo". Come quello rappresentato dalla ristorazione: “Viviamo senza dubbio una stagione di risveglio sotto il profilo dei flussi turistici – è la riflessione di Simone Malucchi, di Casa Gala – una sorta di invasione della Toscana, anche da parte di un target inedito. Queste, però, sono presenze caratterizzate da una profonda inconsapevolezza rispetto al territorio che le ospita. Non vengono per stare qui: c’è un evidente vuoto di identità che dobbiamo ricostruire in fretta se vogliamo diventare destinazione e se intendiamo smarcarci dall’idea di essere un semplice quartier generale. È un discorso – precisa – che non può prescindere da una valutazione strategica di medio-lungo periodo. In assenza di un contenuto attrattivo come quello delle Terme, dobbiamo impegnarci a dipingere fin da subito calendari di attività ed eventi, per candidarci ad essere la nuova porta d’ingresso per Firenze, anche in vista del raddoppio ferroviario". "Uno scenario – commenta Gianluca Spampani, Presidente di Confcommercio Pistoia e Prato – che deve accelerare la riflessione sull’annoso tema della destinazione turistica. Oggi Montecatini resiste con disinvoltura perché intercetta di riflesso quello che arriva da altre città toscane, dequalificando il suo target e rendendo l’imagine di un luogo utile soltanto come appoggio. Eppure il territorio ha un potenziale incredibile".