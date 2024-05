Hotel che ospitano migranti: "Sempre rispettate tutte le norme"

"Per quanto di competenza dell’amministrazione, non risultano significativi episodi di mancato rispetto degli alberghi che ospitano migranti in merito alla normativa sulla sicurezza delle strutture". L’amministrazione ha risposto così all’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Italia Viva) all’ultimo consiglio comunale. La specifica questione della presenza dei migranti riguarda il rapporto in essere tra prefettura, cooperative sociali e alberghi. "Se poi Fanucci intende presentare esposti ai vigili del fuoco o ad altre realtà – ha proseguito il Comune – per noi non ci sono problemi. La sicurezza è uno dei temi al primo posto per la nostra amministrazione". Fanucci, candidato a sindaco alle prossime elezioni è preoccupato per gli "alberghi trasformati in centri di accoglienza per migranti: verifica immediata su agibilità degli immobili Zenith e Medici (nella foto), a partire dall’antincendio, rispetto di tutte le norme per la tutela dell’incolumità e della salubrità di chi è ospitato in quei luoghi, ma anche di chi li frequenta per motivi di lavoro. È del tutto evidente che, se questi alberghi non fossero perfettamente a norma, soprattutto con le stringenti regole previste per l’antincendio, si configurerebbe un grave rischio per gli ospiti e, in generale, per chi frequenta la struttura".

Il sindaco Luca Baroncini critica Fanucci per il comportamento tenuto nella vicenda migranti ospitati in alcuni alberghi cittadini. L’esponente della minoranza lo ha accusato di aver cambiato posizione sul tema.

"Se c’è qualcuno che lo ha fatto – replica Baroncini – è lui: cinque anni fa è stato eletto con il Pd, per passare poi a Italia Viva. È il referente di Matteo Renzi a Montecatini, ma quando era con i democratici criticava la Lega per le posizioni nei confronti dell’Unione Europa che scaricava troppo sull’Italia. Adesso dice che non dovrebbero stare nelle strutture ricettive di Montecatini".

Da.B.