Hhpp compie vent’anni "Facciamo festa insieme per poi tornare in azione nelle nazioni più povere"

Humanitarian help for poor people (Hhpp) festeggia vent’anni di esistenza. "Festeggeremo l’importante data – annuncia il medico Giorgio Martini (nella foto), fondatore e presidente della onlus – 31 marzo dalle 18.30 all’Hotel Cappelli di Montecatini Terme. L’iniziativa è aperta a tutti. La onlus è nata il 27 marzo 2003 a Montecatini e nella locandina per la celebrazione del ventennale abbiamo scritto “Ri-partiamo. Prendersi cura con amore e costanza“. Vogliamo riprendere anche le missioni nel mondo, dopo lo stop dovuto alla pandemia".

Martini ripercorre la storia di Hhpp: "Quattro o cinque anni prima di quel 27 marzo partii alla volta dell’India insieme a padre Sandro, che allora era parroco della chiesa di Sant’Antonio, a Manlio Tonfoni e Mariana Bartolomucci, oggi suora francescana. Visitammo le missioni in India delle suore francescane che gestiscono la casa di riposo di Montecatini Alto. Il parroco aveva raccolto fondi per costruire una scuola là e volle consegnare il denaro di persona per esprimere maggiore vicinanza. Visitammo le missioni in India centrale e del Sud. Rimasi colpito dalla povertà che affliggeva la popolazione, tanto da fare una promessa all’allora suora responsabile della missione del convento dell’Andhra Pradesh, Stato dell’India centrale, a Thullur: sarei tornato. Infatti per tre anni sono tornato da solo in India per compiere missioni sanitarie, dando il mio aiuto come medico generico a persone che, sovente, non vedevano un medico nell’arco di un’intera vita. Portavo medicinali e le prime volte visitavo i pazienti nel corridoio del convento, insieme a una suora che si era laureata in Medicina. Qualche anno dopo, parlando con i miei colleghi di Montecatini, fu suggerita l’idea di creare una realtà più strutturata, come una onlus, come poi è stata. Ecco che il 27 marzo 2003 nacque Hhpp grazie a sette soci fondatori".

"Il 2 gennaio 2004 – va avanti Martini – partimmo per la prima missione sanitaria e umanitaria in India, nello Stato del Kerala. Da allora abbiamo fatto 49 missioni: India, Perù, Brasile, Romania, Kenya, Tanzania, Etiopia, Uganda, Madagascar e Senegal. Abbiamo reso operativo il progetto Jeevan di adozione a distanza per bambini poveri e abbandonati dell’India e del Brasile. Abbiamo finanziato progetti in ambito sanitario, costruito un ospedale a Thullur, in India Centrale, fatto un totale di circa 50mila visite mediche, vaccinato 13.800 bambini contro l’epatite b, distribuito 18mila spazzolini e dentifricio ad altrettanti bambini, fatti 165 interventi chirurgici, realizzate tre scuole in Madagascar, fornito strumenti sanitari, realizzato ambulatori oculistici e dentistici con visite gratuite in India, pozzi di acqua potabile. Chi ha partecipato alle missioni, io per primo, ha pagato le spese di tasca sua, niente è gravato sui bilanci dell’associazione. Lo abbiamo fatto con il cuore".

Adesso Giorgio Martini guarda al futuro: "Speriamo di coinvolgere nuovi volontari. Ripartiremo con le missioni nel mondo. Festeggiamo i vent’anni di storia con lo sguardo rivolto all’avvenire".

Valentina Spisa