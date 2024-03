"Herons democratici. Condividiamo tutto"

Fabo Montecatini contro Liofilchem Roseto sarà anche sfida fra due staff tecnici di assoluto livello. Da una parte coach Franco Gramenzi, tecnico dalla carriera ultra-quarantennale. Dall’altra Federico Barsotti, allenatore senz’altro più giovane ma ormai alla sua undicesima stagione in Serie B, che da quest’anno ha accolto nel suo team un altro pezzo da novanta, ovvero Alessio Marchini. "Per noi è importante la condivisione, sia all’interno dello staff che fra i giocatori: siamo una squadra democratica, in cui chiunque può essere protagonista – ha commentato il vice-Barsotti in occasione della presentazione della Coppa Italia LNP – Tramite l’innesto di Radunic stiamo provando a fare un passetto in più per poterci giocare alla pari con altre realtà competizioni come Coppa Italia e playoff".

F.Pal.