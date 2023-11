"Hanno celebrato l’amore". Anna e Andrea per sempre

La cappella della Croce Verde ieri ha accolto una presenza molto forte tra familiari e amici per l’addio ad Anna Venturi, moglie dell’artista Andrea Dami, morti a un mese di distanza l’una dall’altro dopo il tragico incidente della sera del 30 settembre, a Ponte di Serravalle. Le due urne erano accanto e don Paolo Tofani ha pronunciato parole molto toccanti: "Andrea ha atteso Anna. Il loro percorso di vita non si interrompe con la morte. Loro hanno celebrato l’amore e hanno reso gli altri partecipi. Chi si è amato ha insegnato la cultura della vita". Le parole di Anna Brancolini: "Anna e Andrea si sono sempre espressi e realizzati insieme e hanno fatto tanto per gli altri. Ora è necessario salvaguardare le loro opere. Si deve creare un gruppo per collocarle nella collettività. Perchè la loro arte lavora per alti ideali, come la Pace". "Sono di nuovo insieme" ha detto la nipote Luna Venturi che ha ringraziato tutti mentre l’altra nipote, Fiamma Venturi, ha ricordato la delicatezza d’animo della zia. Marco Leporatti ha parlato delle risposte al dolore. "Anna e Andrea sono in una dimensione infinita, sconosciuta a noi tutti", ha detto Elena Vannucci.

E queste sono le parole che la scrittrice Laura Vignali legata ad Anna e Andrea da una lunga amicizia, ci ha inviato ieri.

"Chi ha conosciuto Anna Venturi sa che non era solo la moglie del Maestro Dami. È vero che viene spontaneo ricordarla come l’inseparabile compagna di vita di Andrea, artista geniale e uomo generoso, ma si può affermare che lei era molto di più di una moglie attenta e partecipe. Anna sapeva suggerire, sostenere e organizzare in maniera discreta, senza mai mettersi in mostra. Loro due insieme partecipavano ai convegni, alle mostre e a tutti gli eventi culturali, ma chi li frequentava sapeva bene che Anna era capace di esprimere in tanti modi la sua ricca personalità. E lo faceva senza alcuna ostentazione, con la gentilezza sincera che l’ha sempre accompagnata anche quando insegnava nella scuola. Anna era questo e molto altro ancora. La sua tragica fine, lungi dal cristallizzarla nel ruolo della moglie fedele fino alla morte, vuole essere il simbolo di un amore profondo, ma mai subalterno, un amore fondato sulla comprensione e sul rispetto reciproco. Per questo, la vita di Anna e Andrea è di per sé una preziosa testimonianza di come sia possibile condividere idee e progetti con serietà ed entusiasmo, senza che uno dei due debba essere sempre un passo indietro rispetto all’altro. Loro avrebbero voluto essere ricordati come una coppia unita e inseparabile, ma soprattutto come due coraggiosi alleati nell’affrontare la difficile battaglia della vita".

lucia agati