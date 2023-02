Ha chiuso lo sportello Alia: chiesta riapertura

Lo sportello aperto temporaneamente in via Manin, per la prima distribuzione di cestini e sacchetti per la differenziata, ha cessato l’attività dalla fine di gennaio e qualcuno trova già problematico andare apposta a Pieve a Nievole, negli uffici di Alia. Tra chiavette per l’apertura dei cassonetti smarriti e raccoglitori messi davanti alle abitazioni, qualche piccolo problema, deve ancora essere sistemato. L’imprenditore Alberto Lucarelli ha depositato un’istanza per la riapertura periodica di un info point da parte di Alia, gestore del servizio di raccolta rifiuti e smaltimento in città. "Spero di esprimere la voce di tutti quei che vivono e lavorano a Montecatin, chiedendo che venga istituito un info point alia almeno una volta al mese in un edificio comunale per assistere il cittadino e fornirlo di sacchetti blu per la plastica. In questo modo, non saranno costretti ad andare in altri comuni per usufruire di questa tipologia di servizio. Ho già scritto al sindaco Luca Baroncini e all’ ufficio ambiente, protocollando il documento . Per la visione che ho un comune deve dare il massimo dei servizi al proprio cittadino , perciò trovo utile per tutti questa richiesta". Emiliano Corrieri, assessore all’ambiente, ricorda che "il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel periodo in cui è stato aperto il punto informazioni di via Manin, ha distribuito sacchetti per la plastica in quantitativi della durata di circa un anno ai cittadini. Ci eravamo messi d’accordo di tornare ad affrontare la possibile riapertura di un info point a Montecatini tra la fine della prossima primavera e l’inizio dell’estate. Tra l’altro, dobbiamo verificare se è possibile farlo o meno dentro gli uffici comunali. Come ho già detto. Il nuovo sistema sta andando a regime e, con un po’di pazienza, presto non ci saranno più problemi. Il Comune non dimentica le esigenze dei cittadini e lavora per loro". Per maggiori informazioni in merito al ritiro dei sacchetti per lo smaltimento della plastica,, il call center di Alia è attivo dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 19.30) e il sabato (8,30 – 14.30) ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e mobile).

Daniele Bernardini