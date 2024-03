Gutili: "Il derby Ponte-Montecatini vale tanto"

Dalla gara in trasferta giocata contro la Cuoiopelli, il Ponte Buggianese ha porta a casa un punto che ha strappato un sorriso. Lo 0-0 è stato salutato con entusiasmo dalla truppa allenata da mister Enrico Gutili, perché è arrivato contro una squadra che sta lottando per la Serie D, e combattendo con forza, grinta e carattere su ogni pallone giocato. Sul match mister Gutili ha speso queste parole: "È stata una partita maschia. Loro sono partiti fortissimo. Ci hanno messo in difficoltà, soprattutto nel corso dei primi venti minuti di gioco. Rizzato è stato provvidenziale addirittura su di un’azione, in cui ha fatto ben tre parate, una dietro l’altra. Poi ci siamo assestati. Loro hanno calato il ritmo e noi siamo venuti fuori. La prestazione dei ragazzi è stata di buon livello. Ci prendiamo questo buon punto, conquistato su di un campo difficile, contro una squadra che è forte per valori ed allenata bene".

Mister Gutili ha poi parlato anche del derby-salvezza col Montecatini, in programma domenica. Non ci sarà Tocchini, ma il nuovo tecnico Ennio Pellegrini, supportato dal vice allenatore Daniele Lucherini, provenienti entrambi dalla Juniores. "È una partita importante, ma non decisiva – ha detto Gutili – Sicuramente vale tanto per noi. La prepareremo con il puglio giusto, sapendo che è una partita delicata sotto certi punti di vista. Però sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Loro hanno appena cambiato mister. Ma il fatto che ci sia stato Tocchini in panchina, o che ci sia invece Pellegrini, per noi cambia poco sinceramente. Dobbiamo fare risultato, e quindi lavoreremo in questi giorni per poterlo conquistare. Sicuramente i nostri avversari avranno una scossa da tutto ciò, ma noi dovremo essere bravi ad incanalare la gara nella nostra direzione".

Simone Lo Iacono