"Guido Taddei, esempio di galantuomo a Montecatini Terme"

"Profonda tristezza per la scomparsa di Guido Taddei, stimato albergatore e membro attivo della nostra associazione". Lo scrive Federalberghi Apam all’indomani del grave lutto.

"Nel corso della sua vita da imprenditore dell’ospitalità alberghiera Montecatinese – prosegue la nota – ha ricoperto importanti incarichi all’interno del nostro sistema associativo: il suo ingresso nel consiglio di amministrazione di Apam risale al 1966; nel 1970 ha assunto la vicepresidenza e dal 1991 al 1996 ne è stato il presidente. Sua fu la proposta di acquisto di Villa Merlini, attuale sede di Apam, acquisita poi con la società immobiliare e di servizi Apam Spa, di cui Guido Taddei ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione dal 2007 al 2010. Il suo impegno è stato rivolto anche alle molteplici iniziative impreditoriali portate avanti dagli albergatori: dalla realizzazione delle Panteraie a quella del Golf Club La Pievaccia. Da consigliere comunale e membro del cda delle Terme, si è adoperato per una città turistica e di qualità. Ricordiamo e gli siamo riconoscenti per questo, la sua battaglia per riprenderci le terme dallo sfortunato percorso di privatizzazione".

"Guido – è il ricordo di Carlo Bartolini, presidente di Apam – è stato non solo un collega, ma un galantuomo che ha onorato la nostra comunità con la sua stima e amicizia. La sua presenza e il suo incoraggiamento costante hanno contribuito in modo significativo alle attività di Apam. Ci rimarrà sempre impresso il suo ottimismo contagioso e la fiducia che sapeva instillare in tutti noi. La sua eredità è profondamente intrecciata con la storia dell’accoglienza nella città e nell’ambito di Federaberghi. Il suo amore per la città e le Terme resteranno un segno indelebile che tutti noi ereditiamo dalla sua vicenda umana".