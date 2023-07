’Guerra’ all’abbandono dei rifiuti. Controlli degli ispettori ambientali

Montecatini Terme, 25 luglio 2023 – Gli ispettori ambientali entrano in azione. Gli operatori di Alia Servizi Ambientali sono usciti sulle strade di Montecatini per la prima volta. I due ispettori, che sono impegnati in tre turni settimanali, hanno subito effettuato 15 controlli, ispezionando 32 sacchi ritrovati sia all’interno delle postazioni attive sia all’esterno, nelle aree in cui in precedenza c’erano le postazioni di raccolta rifiuti.

Gli operatori , oltre a informare i cittadini ed educarli lavorando su progetti concordati con l’amministrazione comunale dedicati al centro urbano e anche al controllo sui rifiuti abbandonati su area pubblica e al decoro della città, dei parchi e delle aree verdi, sono impegnati nel controllo e nella verifica del conferimento dei rifiuti, con la possibilità di sanzionare i comportamenti contrari ai regolamenti.

Le prime attività si sono concentrate soprattutto sui punti in cui spesso avvengono gli abbandoni di rifiuti e in via delle Padulette, zona di Biscolla (area in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta per tutte le frazioni di rifiuti prodotti eccetto il vetro, raccolto a campana stradale), dove nei sacchi ispezionati sono stati rinvenuti rifiuti domestici non differenziati insieme a rifiuti organici e scarti edili.

Un altro ritrovamento cospicuo di sacchi abbandonati è avvenuto alle postazioni che si trovano in via del Salsero, strada che inizia dal centro, dove è attivo il sistema di raccolta ibrido, basato sul servizio porta a porta, per le frazioni di carta e cartone e imballaggi in plastica, metalli, tetrapak, polistirolo, mentre per i rifiuti organici, il vetro e il residuo non differenziabile sono presenti contenitori stradali ad accesso controllato con chiavetta elettronica A-Pass. Dalla ispezione dei 13 sacchi in via del Salsero è emerso che il materiale abbandonato proviene da utenze domestiche che non hanno correttamente differenziato i rifiuti e hanno abbandonato i sacchi in esterno ai cassonetti.

Simone Boschi , direttore controlli e rendicontazione di Alia, ha spiegato che "sul territorio gestito da Alia ci sono 35 ispettori ambientali e il bilancio parziale delle loro azioni è sicuramente positivo. Si tratta di figure molto importanti sul fronte dell’educazione ambientale, visto che affiancano i cittadini nell’attuare i giusti conferimenti e nel risolvere problemi quotidiani relativi alla modalità di gestione dei rifiuti".