Greta Arabelli è Miss Montecatini. Una serata di emozioni al Tettuccio

Greta Arabelli è la nuova Miss Montecatini per il 2025. Alle Terme Tettuccio, si è svolta la finale della diciassettesima edizione del concorso, che ogni anno unisce bellezza, spettacolo e tradizione cittadina. Quindici ragazze in gara, provenienti da Montecatini e dalle province vicine, hanno sfilato davanti a un pubblico folto e caloroso. A trionfare è stata Greta Arabelli, 18 anni, studentessa di Pescia, che si è aggiudicata sia la fascia di Miss Montecatini 2025 e quella di Miss Gianni Gioielleria, title sponsor della manifestazione. La vincitrice non partecipava alla gara per la prima volta. Già nel 2023 ha ottenuto il secondo posto nella rassegna dedicata alla bellezza. Tornata quest’anno con maggiore esperienza e sicurezza, ha convinto la giuria con il suo portamento elegante e la sua freschezza.

Per lei si apre ora un anno da protagonista, tra eventi cittadini e il ruolo di testimonial ufficiale di Gianni Gioielleria, che l’ha omaggiata con un prezioso gioiello. Sul podio sono arrivate anche Giulia Cecconi di Vernio (Miss Studio Arca) e Alessia Ficini di Navacchio (Miss Green Solutions), entrambe applaudite dal pubblico per la loro grazia e personalità. La serata, condotta con brio da Irene Casartelli, ha offerto numerosi momenti di spettacolo. Applausi sono arrivati per le imitazioni di Andy Bellotti, le canzoni del giovane talento montecatinese Mois G, e le energiche esibizioni del Centro Danza Artefact, guidato da Melissa Monti e Giada Ciampi. Toccante il passaggio di corona con il saluto di Jurisa Leka, Miss Montecatini 2024, che ha ringraziato l’organizzazione e augurato buona fortuna alla nuova reginetta. Grande effetto ha suscitato la sfilata floreale curata da Mara e Maria di Montecatini Fiori e la passerella di abiti da sposa di Le Spose di Lisa, indossati da Sahara Arman, Alessia Coscioni e dalle ex Miss Alia Marano, Lucrezia Lunardi e Jurisa Leka. Lo sport ha avuto il suo spazio con la presenza della Montecatini Marathon e della presidente Antonietta Schettino, del Torneo dei Rioni rappresentato da Francesco Mariani con la coppa del Rione Musicisti, e delle squadre di dodgeball, disciplina in crescita anche grazie alla visibilità offerta dal concorso. La giuria ha visto tra i protagonisti l’artista visuale Leonardo Maniscalchi e l’attrice e regista Roberta Mucci, in rappresentanza del Montecatini International Short Film Festival (Misff). Proprio Mucci ha consegnato a Myriam Gioia, una delle concorrenti, la possibilità di vivere esperienze nel mondo del cinema. Le acconciature delle miss sono state curate da Sandro & Stefano Parrucchieri, i bouquet offerti da Montecatini Fiori, mentre l’accoglienza è stata affidata a Renzo Borelli del Caffè Storico Tettuccio. Un ringraziamento particolare da parte degli organizzatori va alle Terme di Montecatini e alla Croce Rossa Italiana per gli spazi concessi, e al Comune di Montecatini Terme per il patrocinio.

D.B.