Grande risalto del campionato di E-bike

Successo per il campionato italiano EBike – Dalle stagioni agonistiche degli anni scorsi la Federazione Motociclistica Italiana ha raccolto tante informazioni per questa disciplina in continua crescita, specialità che deve ancora dimostrare tutto il suo potenziale, ma la strada imboccata sembra quella giusta. Quest’anno saranno 4 le tappe e l’apertura è stata come per il 2022 a Monsummano Terme, dove il Moto Club locale ha ben disegnato e preparato tre speciali che sono state ripetute per 2 giri, per un totale di 5 prove disputate. Due novità importanti per questa stagione, la prima riguarda le bici bloccate che porta una vera rivoluzione in questo circuito che fino all’anno scorso era riservato alle sbloccate. Alcuni controlli a campione da parte dei responsabili della FMI, sono stati effettuati durante le speciali. La seconda novità è per l’inserimento della Coppa Italia, una categoria che potremmo definire entry level, dove gli iscritti fanno lo stesso percorso dei "top riders", ma senza fare tutte le speciali, avendo quindi un tracciato disegnato apposta per chi vuole provare le emozioni della competizione ed avvicinarsi a questo affascinante mondo . Riccardo Boschi, responsabile dell’organizzazione gara: "Siamo entusiasti, perché tutti i piloti sono stati soddisfatti; rispetto al 2022 abbiamo cambiato qualche cosa ascoltando alcune indicazioni che ci erano arrivate proprio dai riders. Lasciatemi ringraziare soprattutto i volontari di Monsummano, che amano il territorio e hanno messo tante risorse da quasi un mese, rifacendo i sentieri e tutto il percorso, senza di loro non saremmo riusciti a fare tutto questo".