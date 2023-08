Grande festa per l'Estate Chiesinese a Chiesina Uzzanese: 60 anni di autonomia

L’Estate Chiesinese, che verrà ricordata come un grande cartellone, denso di appuntamenti che hanno suscitato interesse e apprezzamento, arriva al suo epilogo con la giornata del Santo Patrono, la Madonna della Neve. Ci sarà un’appendice con la Fiera degli Uccelli il 15 agosto, ma possiamo considerare oggi la giornata conclusiva, che unisce la tradizione religiosa alle celebrazioni per i 60 anni del comune di Chiesina Uzzanese.

Lo sport sarà in primo piano, addirittura con una triplice inaugurazione: oltre a quella, già annunciata, del primo campo da basket italiano intitolato a Cesare Rubini (nella foto la conferenza stampa a Trento) , con la LIBA Street Basket Academy, che avverrà alle 19 circa ci saranno, alle 18 quella dei nuovi campi da tennis e padel "Giampiero Galeazzi" e alle 18,30 del campetto da calcio "Davide Astori".

"Lo sport, come abbiamo più volte sottolineato- dice il sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti- è una nostra priorità e consegnare alla cittadinanza tre strutture sostanzialmente a disposizione di tutti è veramente una grandissima soddisfazione per tutti noi. Mi corre l’obbligo di ringraziare la Regione Toscana e in particolare il presidente Eugenio Giani per il contributo economico molto rilevante che ha permesso tutto questo. Noi abbiamo messo idee e impegno, ma senza i finanziamenti regionali tutto sarebbe stato molto più difficile". Proprio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani parteciperà alle inaugurazioni e poi alle celebrazioni del Santo Patrono, che prevedono la Santa Messa alle 20,30 e , a seguire, la Processione, alla presenza del Prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina e di tante altre autorità civili e militari, insieme alle iniziative previste per la celebrazione dei 60 anni di autonomia del comune di Chiesina Uzzanese.